Константин Шестаков: в школах города внедряют подводную и авиационную робототехнику

Во Владивостоке в течение трёх лет системно решали также проблему повышения уровня знаний школьников в области точных наук. Константин Шестаков уделял вопросу большое внимание. Для старшеклассников города совместно с ДВФУ и некоторыми другими вузами были организованы технологические классы и бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ. В результате в 2024 году баллы ЕГЭ, полученные школьниками Владивостока по математике и другим точным наукам, изрядно выросли: в 2022 году средний балл во Владивостоке по профильной математике был 48,76, а в 2024-м — 57,16.