Константин Шестаков: в школах города внедряют подводную и авиационную робототехнику

Posted 9 сентября, 06:00
Published 9 сентября, 06:00
Modified 9 сентября, 06:00
Updated 9 сентября, 06:00
Мэр Владивостока отметил, что администрация города стремится сделать образовательный процесс более интересным и современным для школьников.
«Мы стараемся реализовывать любопытные проекты в школах. Например, подводная робототехника. Это история уже прошлого года. В этом году совместно с МГУ имени Невельского это будет авиационная робототехника», — сказал Константин Шестаков.
Он подчеркнул, что цель этих проектов — не просто научить детей управлять беспилотниками, а дать им более глубокие технические знания. «Мы хотим, чтобы на уроках технологии ребята разбирали инженерную часть беспилотников. Они могли их конструировать, они могли их ремонтировать. Они приобретали прикладные навыки для того, чтобы уже к 9 классу они определились в своем пути», — пояснил мэр.
Шестаков также отметил, что такие проекты помогают повысить интерес школьников к точным наукам и мотивируют их на дальнейшее обучение в технических вузах. По его мнению, это особенно важно для Владивостока, где есть потребность в квалифицированных кадрах для морской отрасли.
Во Владивостоке в течение трёх лет системно решали также проблему повышения уровня знаний школьников в области точных наук. Константин Шестаков уделял вопросу большое внимание. Для старшеклассников города совместно с ДВФУ и некоторыми другими вузами были организованы технологические классы и бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ. В результате в 2024 году баллы ЕГЭ, полученные школьниками Владивостока по математике и другим точным наукам, изрядно выросли: в 2022 году средний балл во Владивостоке по профильной математике был 48,76, а в 2024-м — 57,16.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии системы образования, привлечении молодых специалистов и других важных аспектах жизни города, читайте на сайте «Восток-Медиа».