Константин Шестаков: Во Владивосток ежегодно приезжают 30 учителей из других регионов

Posted 9 сентября, 05:00
Published 9 сентября, 05:00
Modified 9 сентября, 05:00
Updated 9 сентября, 05:00
Мэр Владивостока отметил, что администрация города прикладывает значительные усилия для привлечения учителей из других регионов страны.
«Мы даем возможность бесплатного переезда к нам. Мы даем арендное жилье, мы даем общежитие. У нас крайне конкурентная заработная плата — сейчас средняя 77 тысяч рублей», — сказал Константин Шестаков.
Он также подчеркнул, что педагогам доступна дальневосточная ипотека на льготных условиях. По мнению градоначальника, эти меры делают Владивосток привлекательным для молодых специалистов, которые хотят развиваться в педагогической сфере.
Глава Владивостока не раз говорил о том, что дети столицы ДФО должны получать лучшее образование. За три года владивостокские школьники заметно повысили свои знания — и доказательством тому результаты ЕГЭ, где ребята набирают все больше баллов, особенно по точным наукам. Кстати, чтобы такие достижения стали возможными, прилагали усилия не только ученики, но и учителя, для которых администрация Владивостока постоянно организовывала курсы по повышению квалификации и другие образовательные мероприятия.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии города, крупных инфраструктурных проектах и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».