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Posted 9 сентября, 05:00

Published 9 сентября, 05:00

Modified 9 сентября, 05:00

Updated 9 сентября, 05:00

Константин Шестаков: Во Владивосток ежегодно приезжают 30 учителей из других регионов

Константин Шестаков: Во Владивосток ежегодно приезжают 30 учителей из других регионов

9 сентября 2024, 05:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Школа
Глава Владивостока Константин Шестаков в интервью главному редактору «Восток-Медиа» рассказал о привлечении молодых специалистов в школы города. По его словам, ежегодно в приморскую столицу приезжают около 30 педагогов из других регионов России.

Мэр Владивостока отметил, что администрация города прикладывает значительные усилия для привлечения учителей из других регионов страны.

«Мы даем возможность бесплатного переезда к нам. Мы даем арендное жилье, мы даем общежитие. У нас крайне конкурентная заработная плата — сейчас средняя 77 тысяч рублей», — сказал Константин Шестаков.

Он также подчеркнул, что педагогам доступна дальневосточная ипотека на льготных условиях. По мнению градоначальника, эти меры делают Владивосток привлекательным для молодых специалистов, которые хотят развиваться в педагогической сфере.

Глава Владивостока не раз говорил о том, что дети столицы ДФО должны получать лучшее образование. За три года владивостокские школьники заметно повысили свои знания — и доказательством тому результаты ЕГЭ, где ребята набирают все больше баллов, особенно по точным наукам. Кстати, чтобы такие достижения стали возможными, прилагали усилия не только ученики, но и учителя, для которых администрация Владивостока постоянно организовывала курсы по повышению квалификации и другие образовательные мероприятия.

Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии города, крупных инфраструктурных проектах и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».

Константин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»
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#Новости#Владивосток#Константин Шестаков#Учителя#Приморский край#Школа
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