Константин Шестаков: Во Владивосток ежегодно приезжают 30 учителей из других регионов

Глава Владивостока не раз говорил о том, что дети столицы ДФО должны получать лучшее образование. За три года владивостокские школьники заметно повысили свои знания — и доказательством тому результаты ЕГЭ, где ребята набирают все больше баллов, особенно по точным наукам. Кстати, чтобы такие достижения стали возможными, прилагали усилия не только ученики, но и учителя, для которых администрация Владивостока постоянно организовывала курсы по повышению квалификации и другие образовательные мероприятия.