Константин Шестаков: «Я справедливый руководитель, а не строгий»

Posted 10 сентября, 01:00
Published 10 сентября, 01:00
Modified 10 сентября, 01:00
Updated 10 сентября, 01:00
Мэр Владивостока отметил, что не приемлет излишнюю строгость в управлении и предпочитает справедливый подход к сотрудникам.
Он подчеркнул, что в работе с подчиненными придерживается системного подхода. «Я несколько раз делаю замечание, если человек не исправляется, я принимаю решение об увольнении», — пояснил градоначальник.
По мнению Константина Шестакова, такой метод позволяет эффективно управлять городской администрацией, давая сотрудникам возможность исправить ошибки, но при этом не допуская систематического невыполнения обязанностей.
Мэр также отметил, что строгость ради строгости — это не его стиль. Он считает, что руководитель должен быть требовательным, но справедливым, уметь слышать своих подчиненных и принимать взвешенные решения.
Спокойное и методичное решение проблем, без кампанейщины, без спешки и уж тем более без метода «сегодня латаем тут, а завтра там, не задумываясь о причинах» — это не только стиль Константина Шестакова в руководстве администрацией Владивостока, но и стиль управления жизнью города в целом.
Вот пример: в течение многих лет старшеклассники Владивостока сдавали ЕГЭ по математике на низкие баллы. Решить проблему с наскока не получалось. Команда Константина Шестакова подошла к вопросу иначе: были организованы курсы повышения квалификации для педагогов, созданы совместные программы с ведущими вузами города и края, проводились бесплатные курсы для школьников по подготовке к ЕГЭ. Не за год и не за два, но к 2024-му проблема стала намного менее острой: в 2022 году средний балл во Владивостоке по профильной математике был 48,76, а в 2024-м — 57,16.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о своем управленческом опыте, развитии города и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».