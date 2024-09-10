Константин Шестаков: «Я справедливый руководитель, а не строгий»

Вот пример: в течение многих лет старшеклассники Владивостока сдавали ЕГЭ по математике на низкие баллы. Решить проблему с наскока не получалось. Команда Константина Шестакова подошла к вопросу иначе: были организованы курсы повышения квалификации для педагогов, созданы совместные программы с ведущими вузами города и края, проводились бесплатные курсы для школьников по подготовке к ЕГЭ. Не за год и не за два, но к 2024-му проблема стала намного менее острой: в 2022 году средний балл во Владивостоке по профильной математике был 48,76, а в 2024-м — 57,16.