Осадки отступят: синоптики порадовали прогнозом на завтра жителей Приморья

Posted 10 сентября, 10:03
Published 10 сентября, 10:03
Modified 10 сентября, 10:03
Updated 10 сентября, 10:03
В начале ночи местами возможен небольшой дождь, а в отдельных районах может образоваться туман. Однако днем осадков не предсказывается. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренной силы, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16°C, а днем поднимется до +23…+25°C.
В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночные температуры будут колебаться в пределах +10…+12°C, в то время как днем воздух прогреется до +25…+27°C.
Находка порадует жителей и гостей города небольшой облачностью и теплой погодой. Ночью температура составит +16…+18°C, а днем достигнет +25…+27°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +22°C, в заливе Находка — +19°C, а в заливе Посьета — +22°C, что делает морские прогулки особенно привлекательными.