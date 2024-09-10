vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 10:03

Published 10 сентября, 10:03

Modified 10 сентября, 10:03

Updated 10 сентября, 10:03

Осадки отступят: синоптики порадовали прогнозом на завтра жителей Приморья

Осадки отступят: синоптики порадовали прогнозом на завтра жителей Приморья

10 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
11 сентября в Приморье ожидается теплая и сухая погода на всей территории региона.

В начале ночи местами возможен небольшой дождь, а в отдельных районах может образоваться туман. Однако днем осадков не предсказывается. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренной силы, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16°C, а днем поднимется до +23…+25°C.

В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночные температуры будут колебаться в пределах +10…+12°C, в то время как днем воздух прогреется до +25…+27°C.

Находка порадует жителей и гостей города небольшой облачностью и теплой погодой. Ночью температура составит +16…+18°C, а днем достигнет +25…+27°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +22°C, в заливе Находка — +19°C, а в заливе Посьета — +22°C, что делает морские прогулки особенно привлекательными.

Читайте также:
Осадки на время отойдут: синоптики рассказали о погоде на завтра в ПриморьеК вечеру ливанет: что синоптики говорят сегодня о погоде в Приморье?Пропотеть и обмыться дождиком: жара +32°C, дожди и грозы ждут Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Море#Дождь#Температура#Ветер#Приморский край#Синоптики#Вода#Приморье#Амурский залив#Залив Посьета#Ночь#Прогноз#Туман#Воздух#День#Залив Находка
Подпишитесь
Популярное