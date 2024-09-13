Провалился три раза подряд: угонщика-неудачника поймали в Находке

Таким образом, объектом его внимания стал грузовик Toyota ToyoAce. Он повредил дверную ручку машины ножницами, которые затем застряли в замке зажигания. После этого он завел двигатель грузовика. Автомобиль сначала врезался в дерево, а потом в стену дома. Провалив свои попытки угнать машину, преступник скрылся.