Провалился три раза подряд: угонщика-неудачника поймали в Находке

Posted 13 сентября, 00:18
Published 13 сентября, 00:18
Modified 13 сентября, 00:20
Updated 13 сентября, 00:20
В Находке сотрудники уголовного розыска задержали серийного вора автомобилей.
Трое жителей Находки обратились в полицию и сообщили, что их машины, оставленные на парковке возле дома в одном из районов города, пытались угнать. У двух из трех машин неизвестным удалось даже завести двигатель и проехать немного.
После изучения записей видеокамер и проведения оперативных действий, сотрудникам уголовного розыска удалось определить район и дом, где, вероятно, проживал преступник. Проведя опрос соседей, оперативники арестовали 29-летнего местного жителя.
В отделении полиции злоумышленник признался, что в момент совершения преступлений он был сильно пьян и захотел попробовать взломать машину, стоявшую поблизости.
Таким образом, объектом его внимания стал грузовик Toyota ToyoAce. Он повредил дверную ручку машины ножницами, которые затем застряли в замке зажигания. После этого он завел двигатель грузовика. Автомобиль сначала врезался в дерево, а потом в стену дома. Провалив свои попытки угнать машину, преступник скрылся.
Nissan Bluebird он смог вскрыть, но не смог завести. Микроавтобус Toyota Town Ace мужчина открыл и завел, но не справился с управлением, въехав на нем в припаркованный рядом автомобиль.
Сотрудником правоохранительных органов Находки были возбуждены три уголовных дела: два по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», и одно по статье 30 части 1 статьи 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В данный момент все дела объединены в одном процессе.
Полицейские определяют размер ущерба. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало об угоне машины, который случился только на бумаге.