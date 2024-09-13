vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 00:18

Published 13 сентября, 00:18

Modified 13 сентября, 00:20

Updated 13 сентября, 00:20

Автоугонщик трижды промахнулся в Приморском крае, его задержали

Провалился три раза подряд: угонщика-неудачника поймали в Находке

13 сентября 2024, 00:18
Фото: Изображение Midjourney

Автоугонщик трижды промахнулся в Приморском крае, его задержали

Сюжет
Арест
Полиция Находки задержала серийного автоугонщика, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать несколько машин. Ни одну из них у мужчины увести не вышло.

В Находке сотрудники уголовного розыска задержали серийного вора автомобилей.

Трое жителей Находки обратились в полицию и сообщили, что их машины, оставленные на парковке возле дома в одном из районов города, пытались угнать. У двух из трех машин неизвестным удалось даже завести двигатель и проехать немного.

После изучения записей видеокамер и проведения оперативных действий, сотрудникам уголовного розыска удалось определить район и дом, где, вероятно, проживал преступник. Проведя опрос соседей, оперативники арестовали 29-летнего местного жителя.

В отделении полиции злоумышленник признался, что в момент совершения преступлений он был сильно пьян и захотел попробовать взломать машину, стоявшую поблизости.

Фото: prim_police

Таким образом, объектом его внимания стал грузовик Toyota ToyoAce. Он повредил дверную ручку машины ножницами, которые затем застряли в замке зажигания. После этого он завел двигатель грузовика. Автомобиль сначала врезался в дерево, а потом в стену дома. Провалив свои попытки угнать машину, преступник скрылся.

Nissan Bluebird он смог вскрыть, но не смог завести. Микроавтобус Toyota Town Ace мужчина открыл и завел, но не справился с управлением, въехав на нем в припаркованный рядом автомобиль.

Сотрудником правоохранительных органов Находки были возбуждены три уголовных дела: два по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», и одно по статье 30 части 1 статьи 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В данный момент все дела объединены в одном процессе.

Полицейские определяют размер ущерба. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало об угоне машины, который случился только на бумаге.

Переиграл и уничтожил (почти): житель Приморья донёс об угоне, которого не было
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики нашли любовную парочку, обстрелявшую пост охраны в Приморье — подробностиСнес машины и перекрыл дорогу: пробка собралась из-за грузовика в Находке — фотоТорговали смертью в дорогом ЖК: группу юных дилеров повязали в Приморье — видео
#Новости#Находка#Ущерб#Арест#Полиция#Розыск#Вандализм#Преступление#Алкогольное опьянение#Расследование#Угон автомобиля#Микроавтобус#Приморский край#Происшествия#Грузовик#Управление
Подпишитесь
Популярное