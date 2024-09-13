Жители Владивостока содействуют в борьбе с безответственностью владельцев собак

Posted 13 сентября, 06:29
Published 13 сентября, 06:29
Modified 13 сентября, 06:43
Updated 13 сентября, 06:43
В дальневосточной столице продолжаются проверки горожан, которые безответственно относятся к выгулу животных, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.
Административная комиссия и правоохранители отреагировали на сообщения о выгуле собак без поводков на Харьковской около школы №74. В ходе рейда информация неравнодушных горожан подтвердилась.
Сотрудники полиции и представители мэрии побеседовали с владельцами о недопустимости нарушения требований к выгулу собак.
Заместитель главы администрации краевой столицы Дмитрий Свитайло отметил, что выгуливать животных на территориях школ и детских садов категорически запрещено. На нарушителей оформляют административные протоколы, на основе которых им могут выписать штрафы.
«Важно помнить, что выгул домашних животных на территории образовательных, лечебных, культурных учреждений категорически запрещен. Также нельзя отпускать собак без поводка. Сегодня административной комиссией были зафиксированы эти нарушения», — рассказал Дмитрий Свитайло.
К слову, приморцы могут сообщать о нарушениях в содержании пушистых друзей в администрацию города через интернет-приемную или чат-бот МЦУ Владивостока.
«Напомним, что согласно недавним изменениям в законодательстве, домашние собаки обязательно должны быть чипированы и зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе „Хорриот“», — добавили в пресс-службе мэрии.