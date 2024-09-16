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Posted 16 сентября, 08:48

Published 16 сентября, 08:48

Modified 16 сентября, 08:50

Updated 16 сентября, 08:50

28 тонн опасного для жизни мяса собирались продать в Приморье

28 тонн опасного для жизни мяса собирались продать в Приморье

16 сентября 2024, 08:48
Фото: 1MI
Сюжет
Россельхознадзор
Россельхознадзор сообщил, что в 28 тоннах импортной говядины нашли опасные бактерии. Несколько партий мяса, которые хранились на одном из складов в Приморье, оказались заражены.

На крупном продскладе во Владивостоке контрольно-надзорная служба Россельхознадзора нашла бактерию кишечной палочки в 28 тоннах говядины.

Инспектор Приморского отделения Россельхознадзора взял образцы замороженного безкостного мяса на складе во Владивостоке. Результаты проверки в лаборатории показали, что все партии мяса содержат бактерии кишечной палочки. Наличие бактерий может быть связано с нарушениями в производстве, хранении или перевозке мяса.

Специалисты пришли к выводу, что для употребления могут быть опасны все 28 тонн продукции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем могут быть опасны свежевыжатые соки.

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