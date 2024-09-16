28 тонн опасного для жизни мяса собирались продать в Приморье

Инспектор Приморского отделения Россельхознадзора взял образцы замороженного безкостного мяса на складе во Владивостоке. Результаты проверки в лаборатории показали, что все партии мяса содержат бактерии кишечной палочки. Наличие бактерий может быть связано с нарушениями в производстве, хранении или перевозке мяса.