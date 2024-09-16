28 тонн опасного для жизни мяса собирались продать в Приморье

Posted 16 сентября, 08:48
Published 16 сентября, 08:48
Modified 16 сентября, 08:50
Updated 16 сентября, 08:50
На крупном продскладе во Владивостоке контрольно-надзорная служба Россельхознадзора нашла бактерию кишечной палочки в 28 тоннах говядины.
Инспектор Приморского отделения Россельхознадзора взял образцы замороженного безкостного мяса на складе во Владивостоке. Результаты проверки в лаборатории показали, что все партии мяса содержат бактерии кишечной палочки. Наличие бактерий может быть связано с нарушениями в производстве, хранении или перевозке мяса.
Специалисты пришли к выводу, что для употребления могут быть опасны все 28 тонн продукции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем могут быть опасны свежевыжатые соки.