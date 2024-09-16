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Posted 16 сентября, 02:30

Published 16 сентября, 02:30

Modified 16 сентября, 02:32

Updated 16 сентября, 02:32

Осень принесет непогоду и похолодание в Приморский край

Дальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в Приморье

16 сентября 2024, 02:30
Фото: 1MI

Осень принесет непогоду и похолодание в Приморский край

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Погода
В Приморском крае текущая неделя станет «отправной точкой» для осени. В регионе станет по-осеннему холодно и дождливо.

Синоптическая обстановка в регионе на текущей неделе будет крайне неустойчивой, сообщили в «Примгидромет».

В понедельник, 16 сентября, облачно, осадков не прогнозируется. Температурный фон составит +18 — +23 °С. Однако ближе к ночи начнутся дожди из-за атмосферных фронтов.

Во вторник, 17 сентября, минимальные температуры составят +8 — +17 °С. Ночные осадки покинут регион и станет теплее на 1 — 3 градуса, чем сегодня.

В среду, 18 сентября, антициклон поспособствует понижению температур. Ночью — +5 — +12 °С, на побережье +13 — +17 °С. Но днем будет тепло — +20 — +27 °С.

В четверг, 19 сентября, очередная порция дождей выльется на край. Ночью столбики термометров покажут значения выше, чем накануне. А днем будет холоднее на 2 — 5 градусов, чем в среду.

В ночь на пятницу в Приморье будет опять дождливо. Однако днем, 20 сентября, осадки покинут регион. После непогоды станет холодно. Утренние температуры будут на уровне ночных, после чего прогнозируется понижение показателей. Более того, северо-западный ветер усилится.

Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков, но ночью не исключен небольшой дождь. Во вторник и среду будет малооблачно, максимальный температурный фон составит +22 — +26 °С. В четверг днем начнется дождь, который продлится до ночи пятницы. Дневная температура будет колебаться от +17 до +20 °С. Пятница будет холодной, также ожидается сильный северо-западный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему шашлыки вновь отменяются в Приморском крае.

Почему жителям Приморья вновь стоит забыть о шашлыках на природе?
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