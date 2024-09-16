Дальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в Приморье

Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков, но ночью не исключен небольшой дождь. Во вторник и среду будет малооблачно, максимальный температурный фон составит +22 — +26 °С. В четверг днем начнется дождь, который продлится до ночи пятницы. Дневная температура будет колебаться от +17 до +20 °С. Пятница будет холодной, также ожидается сильный северо-западный ветер.