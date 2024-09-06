Лето вернулось: жара снова порадует жителей Приморья

Posted 6 сентября, 01:07
Published 6 сентября, 01:07
Modified 6 сентября, 01:09
Updated 6 сентября, 01:09
Четверг в Приморском крае был пасмурным и дождливым. Под воздействием атмосферных фронтов прошли интенсивные осадки, на большинстве территории сильные, 15-36 мм. Максимальная температура составила от +16 до +23 °С. Ночью фронты ушли из Приморья, в край пришел гребень континентального антициклона и прохладный воздух. Дожди закончились, температура опустилась до +6…+13 °С.
В пятницу благодаря гребню ожидается малооблачная погода. Температура поднимется от +21 °С на севере до +27 °С на юге.
В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, прогноз остается стабильным, Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона. Осадков не предвидится. В нижней части атмосферы воздушные массы прогреются, в крае потеплеет. Следующая ночь будет на 1-4 градуса теплее, а днем в субботу воздух прогреется до +23…+30 °С. В воскресенье потепление продолжится, температура воздуха поднимется еще на 1-2 градуса.
Во Владивостоке в четверг днем временами шел дождь при температуре +20…+23 °С и свежем юго-восточном ветре. К концу дня дождь прекратился, поднялся северо-западный ветер. Ночью прояснилось, похолодало до +13 °С, ветер утих.
В пятницу в городе солнечно, температура с утра начала подниматься и после обеда достигнет значений +23…+26 °С.
В выходные дни осадки во Владивостоке маловероятны. Минимальная температура воздуха будет +16…+18 °С, максимальная — в субботу +24…+27 °С, в воскресенье немного потеплеет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшие часы.