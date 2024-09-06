Лето вернулось: жара снова порадует жителей Приморья

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, прогноз остается стабильным, Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона. Осадков не предвидится. В нижней части атмосферы воздушные массы прогреются, в крае потеплеет. Следующая ночь будет на 1-4 градуса теплее, а днем в субботу воздух прогреется до +23…+30 °С. В воскресенье потепление продолжится, температура воздуха поднимется еще на 1-2 градуса.