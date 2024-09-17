Бескрайнее поле конопли уничтожили полицейские в Уссурийске

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в Уссурийске, полицейские наткнулись на бескрайнее поле конопли площадью более 1400 квадратных метров. Операция прошла в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и призвана предупредить распространение наркотических веществ в регионе.