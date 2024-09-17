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Posted 17 сентября, 09:14

Published 17 сентября, 09:14

Modified 17 сентября, 09:14

Updated 17 сентября, 09:14

Бескрайнее поле конопли уничтожили полицейские в Уссурийске

Бескрайнее поле конопли уничтожили полицейские в Уссурийске

17 сентября 2024, 09:14
Фото: 1MI
Сюжет
Наркотики
Сотрудники МВД во время операции «Мак-2024» обнаружили и ликвидировали обширное поле дикорастущей конопли в окрестностях села Раковка, уничтожив более 19,7 тысяч кустов.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в Уссурийске, полицейские наткнулись на бескрайнее поле конопли площадью более 1400 квадратных метров. Операция прошла в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и призвана предупредить распространение наркотических веществ в регионе.

Специалисты МВД скоординировали свои действия и приступили к уничтожению растительности. В результате было скошено и сожжено свыше 19,7 тысяч кустов конопли.

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