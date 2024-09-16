vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 05:40

Published 16 сентября, 05:40

Modified 16 сентября, 05:42

Updated 16 сентября, 05:42

Доставку наркотиков в следственный изолятор пресекли в Приморье

Пронес наркотики в СИЗО в себе: еще один срок грозит заключенному в Приморье

16 сентября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

Доставку наркотиков в следственный изолятор пресекли в Приморье

Сюжет
Наркотики
Полиция в Приморье предотвратила попытку провоза наркотиков в следственный изолятор. Мужчина пытался пронести их в своем теле.

Сотрудники полиции в Уссурийске пресекли попытку доставки наркотических веществ в следственное учреждение.

Полицейские отдела по борьбе с наркотиками при управлении МВД в Уссурийске совместно с сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю предотвратили попытку доставки запрещенных веществ в учреждение ухищренным способом (путем прятания в своем теле).

Получив информацию о том, что 61-летний житель Новошахтинского, которого должны были доставить под конвоем из Михайловского района, может перевозить наркотики в недоступном для обыска месте, полицейские провели личный досмотр. В результате обыска в камере следственного изолятора был найден пакет с наркотическим веществом в естественной полости тела.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество весом более 20 граммов — наркотик.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о потенциально опасном прохожем, которого задержали в Приморском крае.

Пугал людей ножом и странной походкой: опасного прохожего задержали в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Торговали смертью в дорогом ЖК: группу юных дилеров повязали в Приморье — видеоТравника из Красноармейского района повязали в ПриморьеНаркоплантацию в тысячу кустов ликвидировали в Приморье
#Новости#Общество#Наркотики#Уссурийск#Профилактика#Полиция#Конопля#Операция#Экспертиза#Задержание#Преступность#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Популярное