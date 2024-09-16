Пронес наркотики в СИЗО в себе: еще один срок грозит заключенному в Приморье

Получив информацию о том, что 61-летний житель Новошахтинского, которого должны были доставить под конвоем из Михайловского района, может перевозить наркотики в недоступном для обыска месте, полицейские провели личный досмотр. В результате обыска в камере следственного изолятора был найден пакет с наркотическим веществом в естественной полости тела.