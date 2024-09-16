Пронес наркотики в СИЗО в себе: еще один срок грозит заключенному в Приморье

Posted 16 сентября, 05:40
Published 16 сентября, 05:40
Modified 16 сентября, 05:42
Updated 16 сентября, 05:42
Сотрудники полиции в Уссурийске пресекли попытку доставки наркотических веществ в следственное учреждение.
Полицейские отдела по борьбе с наркотиками при управлении МВД в Уссурийске совместно с сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю предотвратили попытку доставки запрещенных веществ в учреждение ухищренным способом (путем прятания в своем теле).
Получив информацию о том, что 61-летний житель Новошахтинского, которого должны были доставить под конвоем из Михайловского района, может перевозить наркотики в недоступном для обыска месте, полицейские провели личный досмотр. В результате обыска в камере следственного изолятора был найден пакет с наркотическим веществом в естественной полости тела.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество весом более 20 граммов — наркотик.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о потенциально опасном прохожем, которого задержали в Приморском крае.