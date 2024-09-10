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Posted 10 сентября, 04:51

Published 10 сентября, 04:51

Modified 10 сентября, 04:53

Updated 10 сентября, 04:53

Соседские разборки с ружьем распутывали полицейские в Находке

Соседские разборки с ружьем распутывали полицейские в Находке

10 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Житель Находки угрожал соседу предметом, похожим на охотничье ружье. Полицейские выяснили, что мужчина хранил ружье без разрешения прямо у себя дома.

Полицейские в Находке начали расследование уголовного дела в отношении мужчины, который угрожал своим соседям оружием.

Женщина сообщила в полицию, что ее сосед, находясь в алкогольном опьянении, бегает за ее мужем с предметом, похожим на самодельное охотничье оружие.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и арестовали 54-летнего местного жителя. Никто не пострадал.

Изъятый предмет, похожий на обрез охотничьего ружья, отправили на экспертизу. Специалисты установили, что это действительно огнестрельное оружие, которое хранили без соответствующего разрешения.

Мужчине предъявлены обвинения в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, а также составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пенсионере, которого задержали за пальбу из окна жилой многоэтажки.

Пенсионера задержали за пальбу по технике из окна в Приморском крае
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