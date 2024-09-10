Соседские разборки с ружьем распутывали полицейские в Находке

Posted 10 сентября, 04:51
Published 10 сентября, 04:51
Modified 10 сентября, 04:53
Updated 10 сентября, 04:53
Полицейские в Находке начали расследование уголовного дела в отношении мужчины, который угрожал своим соседям оружием.
Женщина сообщила в полицию, что ее сосед, находясь в алкогольном опьянении, бегает за ее мужем с предметом, похожим на самодельное охотничье оружие.
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и арестовали 54-летнего местного жителя. Никто не пострадал.
Изъятый предмет, похожий на обрез охотничьего ружья, отправили на экспертизу. Специалисты установили, что это действительно огнестрельное оружие, которое хранили без соответствующего разрешения.
Мужчине предъявлены обвинения в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, а также составлен протокол о мелком хулиганстве.
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