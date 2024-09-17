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Posted 17 сентября, 04:04

Published 17 сентября, 04:04

Modified 17 сентября, 04:06

Updated 17 сентября, 04:06

Жуткая авария не обошлась без жертв в Приморском крае

Два человека погибли в страшном лобовом ДТП в Приморье — видео

17 сентября 2024, 04:04
Фото: 1MI

Жуткая авария не обошлась без жертв в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Лобовое столкновение произошло в Спасском районе Приморского края. Два участника происшествия умерли, один пострадавший госпитализирован.

На трассе «Хабаровск-Владивосток» в Спасском районе случилось дорожное происшествие с летальным исходом, сообщает прокуратура. Subaru Impreza и Honda Fit столкнулись лоб в лоб.

В результате ужасного ДТП погибли женщина, которая управляла «Фитом» и ее пассажир. Рулевого «Субару» забрали медики для госпитализации.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария парализовала движение в краевой столице.

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