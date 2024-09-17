Два человека погибли в страшном лобовом ДТП в Приморье — видео

Posted 17 сентября, 04:04
Published 17 сентября, 04:04
Modified 17 сентября, 04:06
Updated 17 сентября, 04:06
На трассе «Хабаровск-Владивосток» в Спасском районе случилось дорожное происшествие с летальным исходом, сообщает прокуратура. Subaru Impreza и Honda Fit столкнулись лоб в лоб.
В результате ужасного ДТП погибли женщина, которая управляла «Фитом» и ее пассажир. Рулевого «Субару» забрали медики для госпитализации.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — отметили в пресс-службе прокуратуры.