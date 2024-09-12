Выяснены подробности загадочного инцидента на дороге во Владивостоке

Posted 11 сентября, 23:46
Published 11 сентября, 23:46
Modified 11 сентября, 23:48
Updated 11 сентября, 23:48
Вчерашней ночью, 11 сентября, случилось серьезное дорожное происшествие на Юмашева в краевой столице. На месте аварии замечены не только специальные службы, но и неравнодушные владивостокцы.
В социальных сетях появились подробности произошедшего. Оказывается, автобус, поворачивая через двойную сплошную, сбил мотоциклиста. Пострадавшего приморца госпитализировали медики, сообщают в новых медиа.
Однако в комментариях появилась информация, что водитель двухколесного транспорта погиб. Более того, в telegram-канале службы аварийных комиссаров не исключили печальной версии, — мужчина был в тяжелом состоянии. Вероятно, пострадавший умер либо в медучреждении, либо в машине скорой помощи.
«Как же жалко парня»;
«Одна роковая ошибка и нет человека. Какой кошмар».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное столкновение случилось в районе Садгорода в краевой столице.