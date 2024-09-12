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Posted 11 сентября, 23:46

Published 11 сентября, 23:46

Modified 11 сентября, 23:48

Updated 11 сентября, 23:48

Выяснены подробности загадочного инцидента на дороге во Владивостоке

Выяснены подробности загадочного инцидента на дороге во Владивостоке

11 сентября 2024, 23:46
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
В новых медиа появилась информация о произошедшем на Баляева во Владивостоке минувшим вечером. Также жители Приморья поделились жуткими деталями аварии.

Вчерашней ночью, 11 сентября, случилось серьезное дорожное происшествие на Юмашева в краевой столице. На месте аварии замечены не только специальные службы, но и неравнодушные владивостокцы.

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В социальных сетях появились подробности произошедшего. Оказывается, автобус, поворачивая через двойную сплошную, сбил мотоциклиста. Пострадавшего приморца госпитализировали медики, сообщают в новых медиа.

Однако в комментариях появилась информация, что водитель двухколесного транспорта погиб. Более того, в telegram-канале службы аварийных комиссаров не исключили печальной версии, — мужчина был в тяжелом состоянии. Вероятно, пострадавший умер либо в медучреждении, либо в машине скорой помощи.

«Как же жалко парня»;
«Одна роковая ошибка и нет человека. Какой кошмар».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное столкновение случилось в районе Садгорода в краевой столице.

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