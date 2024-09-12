Выяснены подробности загадочного инцидента на дороге во Владивостоке

Однако в комментариях появилась информация, что водитель двухколесного транспорта погиб. Более того, в telegram-канале службы аварийных комиссаров не исключили печальной версии, — мужчина был в тяжелом состоянии. Вероятно, пострадавший умер либо в медучреждении, либо в машине скорой помощи.