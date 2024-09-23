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Posted 23 сентября, 02:25

Published 23 сентября, 02:25

Modified 23 сентября, 02:29

Updated 23 сентября, 02:29

Почему стоит отложить прогулки в лесные массивы Приморского края?

Осенние походы отменяются: почему жителям Приморья лучше забыть о шашлыках?

23 сентября 2024, 02:25
Фото: 1MI

Почему стоит отложить прогулки в лесные массивы Приморского края?

Сюжет
Погода
Погодные условия создали нешуточные испытания для лесов Приморского края. Пожары вновь стали опасны для природы в регионе.

В Приморье зафиксирован дефицит осадков, который негативно отразился на пожароопасности в регионе. Именно поэтому жителям края лучше отложить походы и поездки за город.

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На сегодняшний день отмечены второй и третий классы пожароопасности из-за продолжительного отсутствия дождей. Важно отметить, осадки, которые прогнозируются в ближайшее время, существенно не повлияют на сложившуюся обстановку в регионе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются 24 градусов тепла и дожди, которые придут с китайским циклоном.

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