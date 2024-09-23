Осенние походы отменяются: почему жителям Приморья лучше забыть о шашлыках?

Posted 23 сентября, 02:25
Published 23 сентября, 02:25
Modified 23 сентября, 02:29
Updated 23 сентября, 02:29
В Приморье зафиксирован дефицит осадков, который негативно отразился на пожароопасности в регионе. Именно поэтому жителям края лучше отложить походы и поездки за город.
На сегодняшний день отмечены второй и третий классы пожароопасности из-за продолжительного отсутствия дождей. Важно отметить, осадки, которые прогнозируются в ближайшее время, существенно не повлияют на сложившуюся обстановку в регионе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются 24 градусов тепла и дожди, которые придут с китайским циклоном.