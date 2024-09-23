Утепляемся и наслаждаемся осенью: погодные качели от 0°С до +24°С ждут Приморье

Posted 23 сентября, 01:41
Published 23 сентября, 01:41
Modified 23 сентября, 01:44
Updated 23 сентября, 01:44
Во второй декаде сентября зафиксирован дефицит осадков, — выпало 12 — 62% от нормы, сообщает «Примгидромет». А вот температурный фон не отличился аномалией, — климатические значения колебались от -0,8 до +0,8 градуса.
Выходные выдались достаточно прохладными, в некоторых районах столбики термометров показали -4 °С. Сегодня под влиянием теплого воздуха значения вновь поползут вверх на 1 — 3 градуса.
Во вторник, 24 сентября, осадков не предвидится, а потепление продолжится. Ночные температуры составят +2 — +9 °С, в горных района — 0 °С. Днем — +17 — +24 °С.
Во Владивостоке вторник ожидается солнечным. Минимальные температуры будут колебаться от +12 до +14 °С, а максимальные от +18 до +21 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный отдых продолжается в Приморском крае.