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Posted 23 сентября, 01:41

Published 23 сентября, 01:41

Modified 23 сентября, 01:44

Updated 23 сентября, 01:44

Потепление до +24°С и отсутствие осадков принесет антициклон в Приморский край

Утепляемся и наслаждаемся осенью: погодные качели от 0°С до +24°С ждут Приморье

23 сентября 2024, 01:41
Фото: Изображение Midjourney

Потепление до +24°С и отсутствие осадков принесет антициклон в Приморский край

Сюжет
Погода
Антициклон не дает дождям подобраться к Приморскому краю. В регионе ожидается потепление, которое разбавят прохладные ночи.

Во второй декаде сентября зафиксирован дефицит осадков, — выпало 12 — 62% от нормы, сообщает «Примгидромет». А вот температурный фон не отличился аномалией, — климатические значения колебались от -0,8 до +0,8 градуса.

Выходные выдались достаточно прохладными, в некоторых районах столбики термометров показали -4 °С. Сегодня под влиянием теплого воздуха значения вновь поползут вверх на 1 — 3 градуса.

Во вторник, 24 сентября, осадков не предвидится, а потепление продолжится. Ночные температуры составят +2 — +9 °С, в горных района — 0 °С. Днем — +17 — +24 °С.

Во Владивостоке вторник ожидается солнечным. Минимальные температуры будут колебаться от +12 до +14 °С, а максимальные от +18 до +21 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный отдых продолжается в Приморском крае.

«Море теплее воздуха»: отдых на популярнейших пляжах Приморья продолжается — видео
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