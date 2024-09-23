Похолодание и циклон: когда дожди окатят Приморье?

Posted 23 сентября, 01:56
Published 23 сентября, 01:56
Modified 23 сентября, 02:11
Updated 23 сентября, 02:11
Первые два дня текущей недели порадуют приморцев хорошей погодой. Максимальные температуры достигнут +24 °С.
Однако в среду, 25 сентября, к региону подойдет циклон из Поднебесной, сообщает «Примгидромет». К вечеру начнутся дожди, а ночь станет теплее предыдущей на 2 — 5 градусов.
В четверг, 26 сентября, осадки накроют большинство районов. Ночные температуры составят +8 — +15 °С, а дневные +15 — +23 °С.
В пятницу, 27 сентября, дожди покинут край. Столбики термометров сползут вниз на 1 — 3 градуса.
Во Владивостоке наступившая неделя прогнозируется без осадков, только в четверг возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +12 — +16 °С, а дневная +17 — +21 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отважные приморцы продолжают купальный сезон на именитых местных пляжах.