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Posted 23 сентября, 01:56

Published 23 сентября, 01:56

Modified 23 сентября, 02:11

Updated 23 сентября, 02:11

Непогода и понижение температур ожидаются в Приморском крае

Похолодание и циклон: когда дожди окатят Приморье?

23 сентября 2024, 01:56
Фото: 1MI

Непогода и понижение температур ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Солнечная погода продолжает радовать жителей Приморского края. Однако на этой неделе синоптическая обстановка изменится в регионе.

Первые два дня текущей недели порадуют приморцев хорошей погодой. Максимальные температуры достигнут +24 °С.

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Однако в среду, 25 сентября, к региону подойдет циклон из Поднебесной, сообщает «Примгидромет». К вечеру начнутся дожди, а ночь станет теплее предыдущей на 2 — 5 градусов.

В четверг, 26 сентября, осадки накроют большинство районов. Ночные температуры составят +8 — +15 °С, а дневные +15 — +23 °С.

В пятницу, 27 сентября, дожди покинут край. Столбики термометров сползут вниз на 1 — 3 градуса.

Во Владивостоке наступившая неделя прогнозируется без осадков, только в четверг возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +12 — +16 °С, а дневная +17 — +21 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отважные приморцы продолжают купальный сезон на именитых местных пляжах.

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