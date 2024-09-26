День пожилого человека 2024 в Приморье: какого числа, выплаты к празднику и история

День пожилого человека — это больше, чем просто дата в календаре. Это возможность проявить уважение и благодарность нашему старшему поколению, подчеркнуть их важность и вклад в общество. В 2024 году, как и всегда, этот день станет поводом для праздника и поддержки, демонстрируя нашу заботу и внимание к людям, которые заслуживают особого отношения и заботы каждый день.