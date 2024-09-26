vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 00:55

Published 26 сентября, 00:55

Modified 26 сентября, 00:57

Updated 26 сентября, 00:57

День пожилого человека 2024 в Приморье: какого числа, выплаты к празднику и история

День пожилого человека 2024 в Приморье: какого числа, выплаты к празднику и история

26 сентября 2024, 00:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пенсионеры
Международный день пожилого человека, который отмечается с 1991 года, служит важным напоминанием о необходимости заботы, любви и поддержки старшего поколения. Об истории праздника, его традициях, а также о том, когда и как его будут отмечать в 2024 году — читайте в материале «Восток-Медиа».

Когда отмечают День пожилого человека в 2024 году

Фото: Изображение Midjourney

День пожилого человека традиционно отмечается 1 октября, и в 2024 году этот праздник выпадает на вторник. Дата была выбрана не случайно: старость ассоциируется с золотой осенью, символизирующей щедрость и богатство жизненного опыта. В период, когда природа окрашивается в теплые осенние цвета, человечество выделяет специальный день для старшего поколения, чтобы подчеркнуть значимость их вклада в развитие общества.

Цель этого дня — привлечь внимание к проблемам демографического старения населения, а также к трудностям, с которыми сталкиваются пожилые люди.

История праздника

Фото: Изображение Midjourney

Идея создания праздника для пожилых людей появилась в 1970-х годах, когда исследователи, изучавшие вопросы старения населения Земли, задумались о необходимости официального дня для чествования старших поколений.

Первыми праздновать День пожилого человека начали скандинавские страны. Затем инициатива была поддержана в США, а в декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/106, установив 1 октября Международным днем пожилых людей.

В 1991 году Генассамблея утвердила принципы всемирной организации в отношении пожилых граждан (резолюция 46/91), а через год была принята декларация по проблемам старения (резолюция 47/5). В этот же период мир отмечал 10-летие Международного плана действий по проблемам старения, принятого в Вене, который гарантировал старикам экономическое и социальное обеспечение.

Традиции Дня пожилого человека

Хотя праздник относительно молод, он уже обзавелся рядом традиций. 1 октября принято звонить своим пожилым родственникам, чтобы выразить слова благодарности и любви. Дети и внуки стараются навещать родных, ведь главное, что они могут подарить — это внимание и забота.

В разных странах мира этот день сопровождается праздничными мероприятиями, концертами, выставками, спортивными событиями и конкурсами, где пенсионеры играют главную роль. Они собираются вместе, участвуют в активностях и наслаждаются своим днем.

Кроме того, на государственном уровне проводятся различные конгрессы и конференции, где обсуждаются правовые и социальные аспекты жизни престарелого населения. Эти мероприятия направлены на привлечение внимания к проблемам пожилых людей и защиту их прав.

Важность празднования

Международный день пожилого человека напоминает всем нам, что старость нуждается в поддержке и заботе. Старшее поколение — это не только хранители истории и традиций, но и источник многолетнего опыта и мудрости. Праздник подчеркивает необходимость взаимного уважения и солидарности между поколениями.

Определение старости по версии ВОЗ — кто считается пожилым человеком?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит старость на три этапа:

  • 60–75 лет — пожилой возраст, ранняя старость.
  • 75–90 лет — преклонный возраст, поздняя старость.
  • Старше 90 лет — старческий возраст, долгожительство.

Эти этапы помогают лучше понимать и учитывать потребности людей на различных стадиях их жизни.

Выплаты и поддержка ко Дню пожилого человека в 2024 году

В 2024 году в России, как и в предыдущие годы, предусмотрены единовременные выплаты и подарки для пожилых людей на региональном и муниципальном уровнях. Эти меры поддержки зависят от решений местных властей и могут различаться в разных регионах.

Примеры выплат в 2024 году

Челябинская область: В Челябинской области предусмотрена единовременная выплата в размере 800 рублей. Эти средства получат граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на 1 октября 2024 года, и получающие пенсию (независимо от её вида). Выплаты производятся в беззаявительном порядке в соответствии со способом получения пенсии.

Приморский край: В Приморском крае сохраняется выплата в размере 1000 рублей. Она предназначена для всех пенсионеров, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Как узнать о выплатах?

Пенсионерам рекомендуется обратиться в отделение соцзащиты населения по месту жительства или в другие инстанции, чтобы узнать, есть ли в их регионе соответствующие выплаты или какие-либо подарки, и как их можно получить.

День пожилого человека — это больше, чем просто дата в календаре. Это возможность проявить уважение и благодарность нашему старшему поколению, подчеркнуть их важность и вклад в общество. В 2024 году, как и всегда, этот день станет поводом для праздника и поддержки, демонстрируя нашу заботу и внимание к людям, которые заслуживают особого отношения и заботы каждый день.

Читайте также:
Гороскоп на 9–15 сентября 2024 для всех знаков Зодиака в ПриморьеМолодежь отдалась чувствам прямо у въезда в тоннель в Приморье — видео«Мы добываем медузу, чтобы сделать коллаген»: какие крема и БАДы «сварят» в Приморье?
#Новости#Общество#Пенсионеры#Здравоохранение#Выплаты#История#Традиции#Челябинская область#Приморский край#Подарки#Поддержка#Празднование#Внимание#Любовь
Подпишитесь
Популярное