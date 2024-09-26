День пожилого человека 2024 в Приморье: какого числа, выплаты к празднику и история

Posted 26 сентября, 00:55
Published 26 сентября, 00:55
Modified 26 сентября, 00:57
Updated 26 сентября, 00:57
День пожилого человека традиционно отмечается 1 октября, и в 2024 году этот праздник выпадает на вторник. Дата была выбрана не случайно: старость ассоциируется с золотой осенью, символизирующей щедрость и богатство жизненного опыта. В период, когда природа окрашивается в теплые осенние цвета, человечество выделяет специальный день для старшего поколения, чтобы подчеркнуть значимость их вклада в развитие общества.
Цель этого дня — привлечь внимание к проблемам демографического старения населения, а также к трудностям, с которыми сталкиваются пожилые люди.
Идея создания праздника для пожилых людей появилась в 1970-х годах, когда исследователи, изучавшие вопросы старения населения Земли, задумались о необходимости официального дня для чествования старших поколений.
Первыми праздновать День пожилого человека начали скандинавские страны. Затем инициатива была поддержана в США, а в декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/106, установив 1 октября Международным днем пожилых людей.
В 1991 году Генассамблея утвердила принципы всемирной организации в отношении пожилых граждан (резолюция 46/91), а через год была принята декларация по проблемам старения (резолюция 47/5). В этот же период мир отмечал 10-летие Международного плана действий по проблемам старения, принятого в Вене, который гарантировал старикам экономическое и социальное обеспечение.
Хотя праздник относительно молод, он уже обзавелся рядом традиций. 1 октября принято звонить своим пожилым родственникам, чтобы выразить слова благодарности и любви. Дети и внуки стараются навещать родных, ведь главное, что они могут подарить — это внимание и забота.
В разных странах мира этот день сопровождается праздничными мероприятиями, концертами, выставками, спортивными событиями и конкурсами, где пенсионеры играют главную роль. Они собираются вместе, участвуют в активностях и наслаждаются своим днем.
Кроме того, на государственном уровне проводятся различные конгрессы и конференции, где обсуждаются правовые и социальные аспекты жизни престарелого населения. Эти мероприятия направлены на привлечение внимания к проблемам пожилых людей и защиту их прав.
Международный день пожилого человека напоминает всем нам, что старость нуждается в поддержке и заботе. Старшее поколение — это не только хранители истории и традиций, но и источник многолетнего опыта и мудрости. Праздник подчеркивает необходимость взаимного уважения и солидарности между поколениями.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит старость на три этапа:
Эти этапы помогают лучше понимать и учитывать потребности людей на различных стадиях их жизни.
В 2024 году в России, как и в предыдущие годы, предусмотрены единовременные выплаты и подарки для пожилых людей на региональном и муниципальном уровнях. Эти меры поддержки зависят от решений местных властей и могут различаться в разных регионах.
Челябинская область: В Челябинской области предусмотрена единовременная выплата в размере 800 рублей. Эти средства получат граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на 1 октября 2024 года, и получающие пенсию (независимо от её вида). Выплаты производятся в беззаявительном порядке в соответствии со способом получения пенсии.
Приморский край: В Приморском крае сохраняется выплата в размере 1000 рублей. Она предназначена для всех пенсионеров, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Пенсионерам рекомендуется обратиться в отделение соцзащиты населения по месту жительства или в другие инстанции, чтобы узнать, есть ли в их регионе соответствующие выплаты или какие-либо подарки, и как их можно получить.
День пожилого человека — это больше, чем просто дата в календаре. Это возможность проявить уважение и благодарность нашему старшему поколению, подчеркнуть их важность и вклад в общество. В 2024 году, как и всегда, этот день станет поводом для праздника и поддержки, демонстрируя нашу заботу и внимание к людям, которые заслуживают особого отношения и заботы каждый день.