«Мы добываем медузу, чтобы сделать коллаген»: какие крема и БАДы «сварят» в Приморье?

Posted 24 сентября, 06:21
Published 24 сентября, 06:21
Modified 24 сентября, 06:23
Updated 24 сентября, 06:23
О строительстве нового производства в ТОР «Приморье» стало известно на полях Восточного экономического форума — в павильоне Приморского края, который работал на Улице Дальнего Востока, жители Владивостока обратили внимание на представленные красивые баночки с кремами для уходя за кожей и биодобавками. Корреспондент «Восток-Медиа» узнал, что эта продукция — достижения приморских ученых, основанные на полезных свойствах дальневосточных морских гидробионтов, и производить ее будут у нас, в Приморье, в Надеждинском районе уже идет строительство завода.
Инвестор — компания «Генерация красоты» собирается производить на базе этого завода БАДы, косметические и спа-средства, а также морские активы — всего 75 наименований.
Компания получила статус резидента ТОР, заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в проект инвестируется 114 миллионов рублей, создается 46 рабочих мест.
«Мы будем привлекать специалистов, как с местного рынка труда, так и из центральных регионов страны, особенно узкоквалифицированных кадров, которых нет в нашем регионе. Планируем задействовать программу переселения на Дальний Восток», — подчеркнула в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Алина Лютер, основатель научно-производственной компании «Генерация красоты», врач-дерматолог, преподаватель, ассистент кафедры микробиологии, дерматовенерологии и косметологии ТГМУ.
Она добавила, что планы у компании амбициозные, и помогают им в их реализации возможности преференциального режима, а также та поддержка, которую оказывает правительство Приморского края.
«Как резидент территории опережающего развития мы уже приняли участие в Восточном экономическом форуме и наладили взаимодействие с Центром поддержки бизнеса Приморья, который организовывает нам участие в выставках. Кроме того, региональный центр экспорта активно содействует в установлении связей с зарубежными партнёрами и оказывает консультационную поддержку», — уточнила Алина Лютер.
Вся продукция будет производиться на местном сырье — из морских даров, которое, кстати, и добывать будет самостоятельно.
«Часто вижу косметическую продукцию, на которой указано использование морского коллагена, хитозана. Но зачастую это импортные образцы. Наш край славится богатством морских ресурсов. И мы планируем использовать дальневосточные природные активы и предоставить рынку импортозамещающий продукт. Вся продукция проходит через наш научно-исследовательский центр. Эффективность обеспечивают передовые технологии и актуальные исследования с использованием морских биологических видов Дальнего Востока, хорошо известных своими богатыми питательными и регенеративными свойствами», — рассказала Алина Лютер.
К разработке линии косметических средств и биодобавок подключились сотрудники Дальрыбвтуза под руководством профессора Николая Ковалева.
«Наша лаборатория находится здесь, на территории Приморского края. Мы сами добываем медузу, из которой делаем коллаген. Из ламинарии извлекаем экстракты. Сами получаем хитозан. Используя эти природные компоненты создаем максимально эффективные ранозаживляющие и противовоспалительные компоненты. А потом их используем в косметическом производстве», — отметила Алина Лютер.
Завершение строительства планируется уже в феврале 2025 года, и после монтажа оборудования весной 2025 года будет запущена первая производственная линия по выпуску БАДов и экстрактов. В конце 2025 — начале 2026 годов компания начнет производить крема. При средней производительности оборудования завод будет выпускать более 150 тысяч банок БАДов в месяц.
Отметим, что правительство Приморского края под руководством губернатора Олега Кожемяко ведет плановую работу по улучшению инвестиционного климата в регионе, что способствует укреплению экономики Приморья, созданию новых производств и рабочих мест, и в целом улучшению качества жизни приморцев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, прошедшей в рамках ВЭФ-2024, были обозначены перспективные направления и названы важнейшие точки роста для региона — те, в развитии которых могут помочь федеральные власти.