«Мы добываем медузу, чтобы сделать коллаген»: какие крема и БАДы «сварят» в Приморье?

О строительстве нового производства в ТОР «Приморье» стало известно на полях Восточного экономического форума — в павильоне Приморского края, который работал на Улице Дальнего Востока, жители Владивостока обратили внимание на представленные красивые баночки с кремами для уходя за кожей и биодобавками. Корреспондент «Восток-Медиа» узнал, что эта продукция — достижения приморских ученых, основанные на полезных свойствах дальневосточных морских гидробионтов, и производить ее будут у нас, в Приморье, в Надеждинском районе уже идет строительство завода.