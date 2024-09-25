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Posted 25 сентября, 03:57

Published 25 сентября, 03:57

Modified 25 сентября, 04:09

Updated 25 сентября, 04:09

Молодая пара устроила романтик у въезда в тоннель в Приморском крае

Молодежь отдалась чувствам прямо у въезда в тоннель в Приморье — видео

25 сентября 2024, 03:57
Фото: Изображение Midjourney

Молодая пара устроила романтик у въезда в тоннель в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке сняли романтичное свидание над въездом в автомобильный туннель. Многие горожане осуждают молодую пару, которая предалась чувствам, наплевав даже на безопасность.

Во Владивостоке молодая пара устроила романтик практически в автомобильном тоннеле. Парень и девушка расположились на перекрытии над въездом в тоннель в центре города.

Высота там немалая, внизу дорога: такие посиделки могут быть довольно опасными. При этом вид, который открывается перед влюбленной парой, должно быть, поистине захватывающий.

Видео: vlad_ork.

Не исключено, что некоторые автомобилисты, застрявшие в пробке на въезде в тоннель, посматривали на молодежь с завистью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о двух влюбленных парах, которые поддались чувствам прямо в аэропорту.

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