Молодежь отдалась чувствам прямо у въезда в тоннель в Приморье — видео

Posted 25 сентября, 03:57
Published 25 сентября, 03:57
Modified 25 сентября, 04:09
Updated 25 сентября, 04:09
Во Владивостоке молодая пара устроила романтик практически в автомобильном тоннеле. Парень и девушка расположились на перекрытии над въездом в тоннель в центре города.
Высота там немалая, внизу дорога: такие посиделки могут быть довольно опасными. При этом вид, который открывается перед влюбленной парой, должно быть, поистине захватывающий.
Не исключено, что некоторые автомобилисты, застрявшие в пробке на въезде в тоннель, посматривали на молодежь с завистью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о двух влюбленных парах, которые поддались чувствам прямо в аэропорту.