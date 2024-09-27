Мошенники угрожают детям в Находке — родители в панике

Posted 27 сентября, 08:46
Published 27 сентября, 08:46
Modified 27 сентября, 08:46
Updated 27 сентября, 08:46
По словам жительницы Находки, ее ребенок стал жертвой киберпреступников, которые отправили ему сообщение с угрозами. В нем неизвестные лица угрожают «сливом» личной информации о детях и их родителях. Скриншоты сообщений быстро распространились в социальных сетях.
«Я была в шоке, когда узнала об этом. Мы всегда говорим детям, чтобы они не общались с незнакомцами, но теперь это стало еще более серьезной проблемой», — говорит одна из местных жительниц.
Местные власти и правоохранительные органы пока не давали комментариев по случившемуся.
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