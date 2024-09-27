Мошенники угрожают детям в Находке — родители в панике

По словам жительницы Находки, ее ребенок стал жертвой киберпреступников, которые отправили ему сообщение с угрозами. В нем неизвестные лица угрожают «сливом» личной информации о детях и их родителях. Скриншоты сообщений быстро распространились в социальных сетях.