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Posted 26 сентября, 01:57

Published 26 сентября, 01:57

Modified 26 сентября, 01:59

Updated 26 сентября, 01:59

Детское ожирение приобретает эпидемиологический характер в Приморском крае

«Эпидемия среди детей»: печальная тенденция заставила бить тревогу врачей в Приморье

26 сентября 2024, 01:57
Фото: Изображение Midjourney

Детское ожирение приобретает эпидемиологический характер в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Фокино врачи, проводящие профосмотры детей, взволнованы негативной тенденцией. Каждый четвертый ребенок страдает от лишнего веса. Такую статистику по праву можно назвать эпидемией. Как же защитить ребенка от серьезного недуга?

Когда у юных приморцев диагностируют сахарный диабет или аллергию, родители оперативно исключают запрещенные продукты. Но когда дело касается обычных рекомендаций, то мамы и папы частенько пренебрегают советами докторов.

«Я хочу напомнить, детское ожирение отличается от взрослого, не только увеличением жировой клетки в размере, но и увеличением количества самих клеток, от которых потом непросто избавиться. Ожирение у детей впоследствии может привести к инвалидности и риску ранней смерти во взрослом возрасте», — подчеркнули в пресс-службе ФГБУЗ «МСЧ №100» ФМБА России.

Поэтому родителям необходимо внимательнее относиться к питанию детей. Врачи фокинского медучреждения поделились несложными, но полезными советами, как же сохранить здоровье ребенка?

  • Ребенок обязательно должен завтракать. Нередко важный прием пищи «исчезает» при смене режима, чаще всего в школьный период.
  • Подавайте пример детям. Питайтесь правильно вместе с ребенком. Выбирайте для перекуса не печенье, а фрукты.
  • Включайте активность в обыденную жизнь. Живете не на слишком высоком этаже? Откажитесь от лифта. Выходные совпадают? Устройте совместные активные развлечения.
  • Заинтересуйте ребенка спортивными секциями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, приморские ученые изобрели средство, которое поможет эффективно бороться со старением кожи и продлять молодость.

«Таблетка» молодости: ученые из Приморья сделали прорыв в борьбе со старением
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