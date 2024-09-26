«Эпидемия среди детей»: печальная тенденция заставила бить тревогу врачей в Приморье

Posted 26 сентября, 01:57
Published 26 сентября, 01:57
Modified 26 сентября, 01:59
Updated 26 сентября, 01:59
Когда у юных приморцев диагностируют сахарный диабет или аллергию, родители оперативно исключают запрещенные продукты. Но когда дело касается обычных рекомендаций, то мамы и папы частенько пренебрегают советами докторов.
«Я хочу напомнить, детское ожирение отличается от взрослого, не только увеличением жировой клетки в размере, но и увеличением количества самих клеток, от которых потом непросто избавиться. Ожирение у детей впоследствии может привести к инвалидности и риску ранней смерти во взрослом возрасте», — подчеркнули в пресс-службе ФГБУЗ «МСЧ №100» ФМБА России.
Поэтому родителям необходимо внимательнее относиться к питанию детей. Врачи фокинского медучреждения поделились несложными, но полезными советами, как же сохранить здоровье ребенка?
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, приморские ученые изобрели средство, которое поможет эффективно бороться со старением кожи и продлять молодость.