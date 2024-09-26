«Эпидемия среди детей»: печальная тенденция заставила бить тревогу врачей в Приморье

Детское ожирение приобретает эпидемиологический характер в Приморском крае

Сюжет Дети

В Фокино врачи, проводящие профосмотры детей, взволнованы негативной тенденцией. Каждый четвертый ребенок страдает от лишнего веса. Такую статистику по праву можно назвать эпидемией. Как же защитить ребенка от серьезного недуга?