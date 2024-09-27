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Posted 27 сентября, 03:46

Published 27 сентября, 03:46

Modified 27 сентября, 03:48

Updated 27 сентября, 03:48

Звезды, крабы, гребешки: экологи ВМТП изучили акваторию Золотого Рога

Звезды, крабы, гребешки: экологи ВМТП изучили акваторию Золотого Рога

27 сентября 2024, 03:46
Фото: пресс-служба FESCO
Сюжет
Море
Экологи Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) второй раз за год проверили состояние акватории бухты Золотой Рог.

При исследовании дна подводным дроном они обнаружили множество морских звезд, крабов, актиний и двустворчатых моллюсков — гребешков и спизул. Для специалистов это хороший показатель — двустворчатые моллюски обитают в чистой воде и являются индикаторами того, что акватория живая.

Во время мониторинга, помимо исследования дна, экологи отобрали пробы грунта и воды с разной глубины в 250 и 400 метрах от причалов. Все образцы собираются, маркируются и отправляются на изучение.

Фото: пресс-служба FESCO
«Такое исследование акватории мы проводим дважды в год — в мае и сентябре. Это позволяет проводить анализ и комплексную оценку текущего состояния различных компонентов морской биоты и изучать изменения в динамике. Полученные данные используются для оценки эффективности проводимых природоохранных мероприятий и для планирования экологических мероприятий в ВМТП», — рассказала начальник отдела промышленной экологии ВМТП Елена Рябоконь.
Фото: пресс-служба FESCO

Владивостокский морской торговый порт уделяет большое внимание экологическим проектам и делает все, чтобы в акватории водилось много морских обитателей. Экологи компании заботятся о чистоте моря у причалов — ежедневно убирают мусор, проводят субботники, контролируют состав воды в ливневых стоках и исполнение всех требований природоохранного законодательства при производстве.

Комплексный подход к заботе об окружающей среде оценили и федеральные эксперты рейтинга «Экология. Кадры. Государство», в котором ВМТП вошел в топ-10 среди всех компаний России.

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