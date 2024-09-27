Звезды, крабы, гребешки: экологи ВМТП изучили акваторию Золотого Рога

Владивостокский морской торговый порт уделяет большое внимание экологическим проектам и делает все, чтобы в акватории водилось много морских обитателей. Экологи компании заботятся о чистоте моря у причалов — ежедневно убирают мусор, проводят субботники, контролируют состав воды в ливневых стоках и исполнение всех требований природоохранного законодательства при производстве.