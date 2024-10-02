Чувствуете осень? — холода бесцеремонно врываются в Приморье

Posted 1 октября, 23:15
Published 1 октября, 23:15
Modified 1 октября, 23:17
Updated 1 октября, 23:17
Сегодня, 2 октября, в регионе ожидаются небольшие дожди и северный ветер. Температурный фон — +13 — +18 °C.
Во Владивостоке будет переменная облачность и сильный северный ветер. Воздух прогреется до +13 — +15 °C.
В Уссурийске преимущественно без осадков и облачно. Северное дуновение разовьется лишь до умеренного. Термометры покажут +15 — +17 .
В Находке прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный «разыграется» до сильного. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем удивит второй осенний месяц Приморский край.
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