vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 23:15

Published 1 октября, 23:15

Modified 1 октября, 23:17

Updated 1 октября, 23:17

Резкое похолодание нагрянет в Приморский край

Чувствуете осень? — холода бесцеремонно врываются в Приморье

1 октября 2024, 23:15
Фото: Изображение Midjourney

Резкое похолодание нагрянет в Приморский край

Сюжет
Погода
Осень чувствует себя все комфортнее и комфортнее в Приморском крае. От высоких температур не осталось и следа. Что ждет регион сегодня?

Сегодня, 2 октября, в регионе ожидаются небольшие дожди и северный ветер. Температурный фон — +13 — +18 °C.

Во Владивостоке будет переменная облачность и сильный северный ветер. Воздух прогреется до +13 — +15 °C.

В Уссурийске преимущественно без осадков и облачно. Северное дуновение разовьется лишь до умеренного. Термометры покажут +15 — +17 .

В Находке прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный «разыграется» до сильного. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем удивит второй осенний месяц Приморский край.

Погодные аномалии октября: чем удивит второй осенний месяц в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Пасмурное небо, заморозки ночью и потепление днем ждут Приморье на выходныхМорозные ночи придут в Приморье — синоптики рассказали о погоде в выходныеСовсем скоро нагрянет непогода: дожди подпортят теплую осень в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Приморский край#Осадки#Облачность#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика