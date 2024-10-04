Нетрезвая женщина в Фокино попала в ДТП на чужом автомобиле

В минувшие выходные в Фокино произошла авария с участием автомобиля Honda Vezel, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. В попытке избежать задержания полицейскими, водитель не справилась с управлением, и на высокой скорости съехала с дороги, врезавшись в Toyota Mark II, припаркованный на обочине.