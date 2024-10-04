Нетрезвая женщина в Фокино попала в ДТП на чужом автомобиле

Posted 4 октября, 09:45
Published 4 октября, 09:45
Modified 4 октября, 09:45
Updated 4 октября, 09:45
В минувшие выходные в Фокино произошла авария с участием автомобиля Honda Vezel, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. В попытке избежать задержания полицейскими, водитель не справилась с управлением, и на высокой скорости съехала с дороги, врезавшись в Toyota Mark II, припаркованный на обочине.
Сотрудники полиции быстро собрали материалы дела, и суд назначил правонарушительнице штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, женщине предстоит возместить материальный ущерб владельцам поврежденных автомобилей — Toyota Mark II и Toyota Harrier.
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