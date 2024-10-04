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Posted 4 октября, 09:45

Published 4 октября, 09:45

Modified 4 октября, 09:45

Updated 4 октября, 09:45

Нетрезвая женщина в Фокино попала в ДТП на чужом автомобиле

Нетрезвая женщина в Фокино попала в ДТП на чужом автомобиле

4 октября 2024, 09:45
Фото: @prim_police
Сюжет
Штраф
Нетрезвая женщина, пытаясь скрыться от полиции на чужом автомобиле, потеряла контроль и врезалась в стоящий на обочине автомобиль.

В минувшие выходные в Фокино произошла авария с участием автомобиля Honda Vezel, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. В попытке избежать задержания полицейскими, водитель не справилась с управлением, и на высокой скорости съехала с дороги, врезавшись в Toyota Mark II, припаркованный на обочине.

Сотрудники полиции быстро собрали материалы дела, и суд назначил правонарушительнице штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, женщине предстоит возместить материальный ущерб владельцам поврежденных автомобилей — Toyota Mark II и Toyota Harrier.

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