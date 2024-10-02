Поехал без автоправ и погиб: жуткое ДТП унесло жизнь мотоциклиста в Приморье — фото

Posted 1 октября, 23:29
Published 1 октября, 23:29
Modified 1 октября, 23:31
Updated 1 октября, 23:31
На автодороге «Уссурийск-Корфовка-Корсаковка-Яконовка» случилось смертельное дорожное происшествие с участием мотоциклиста, сообщает официальный telegram-канал МВД.
Предварительно установлено, водитель двухколесного транспорта, ехавший из Корсаковки в Борисовку, не справился с управлением. Мотоцикл SUZUKI DF опрокинулся и слетел в кювет.
В результате аварии 22-летний приморец погиб. Стоит отметить, что на нем отсутствовала защитная экипировка. Также силовики установили, что мужчина управлял транспортом без автоправ.
«По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с Российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что последствия страшной аварии попали на видео во Владивостоке.
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