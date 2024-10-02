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Posted 1 октября, 23:29

Published 1 октября, 23:29

Modified 1 октября, 23:31

Updated 1 октября, 23:31

Мотоциклист погиб в одиночном ДТП в Приморском крае

Поехал без автоправ и погиб: жуткое ДТП унесло жизнь мотоциклиста в Приморье — фото

1 октября 2024, 23:29
Фото: prim_police

Мотоциклист погиб в одиночном ДТП в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Страшный инцидент произошел в Уссурийском округе. Молодой человек без водительского удостоверения решился на роковую поездку без водительского удостоверения и умер в чудовищном ДТП.

На автодороге «Уссурийск-Корфовка-Корсаковка-Яконовка» случилось смертельное дорожное происшествие с участием мотоциклиста, сообщает официальный telegram-канал МВД.

Предварительно установлено, водитель двухколесного транспорта, ехавший из Корсаковки в Борисовку, не справился с управлением. Мотоцикл SUZUKI DF опрокинулся и слетел в кювет.

В результате аварии 22-летний приморец погиб. Стоит отметить, что на нем отсутствовала защитная экипировка. Также силовики установили, что мужчина управлял транспортом без автоправ.

Фото: prim_police
«По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с Российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что последствия страшной аварии попали на видео во Владивостоке.

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