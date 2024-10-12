Горящий автомобиль потушили в Приморье

Posted 12 октября, 08:17
Published 12 октября, 08:17
Modified 12 октября, 08:28
Updated 12 октября, 08:28
В субботу вечером случилось возгорание легкового автомобиля на заправке по адресу улица Солнечная в Артёме. Пожарные МЧС России прибыли на место происшествия очень быстро.
Машина уже полностью горела, когда пожарные прибыли. В результате инцидента автомобиль выгорел полностью, огонь распространился на площади примерно 8 квадратных метров, но сама заправочная станция не пострадала.
Пострадавших и погибших нет. Причины пожара и ущерб, нанесенный происшествием, определяют специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который загорелся на аэропортовской трассе в Приморье.