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Posted 12 октября, 08:17

Published 12 октября, 08:17

Modified 12 октября, 08:28

Updated 12 октября, 08:28

Горящий автомобиль потушили в Приморье

Горящий автомобиль потушили в Приморье

12 октября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
МЧС России успешно потушили пожар на автозаправочной станции в Артеме. Там загорелся микроавтобус.

В субботу вечером случилось возгорание легкового автомобиля на заправке по адресу улица Солнечная в Артёме. Пожарные МЧС России прибыли на место происшествия очень быстро.

Фото: mchs_vdk

Машина уже полностью горела, когда пожарные прибыли. В результате инцидента автомобиль выгорел полностью, огонь распространился на площади примерно 8 квадратных метров, но сама заправочная станция не пострадала.

Пострадавших и погибших нет. Причины пожара и ущерб, нанесенный происшествием, определяют специалисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который загорелся на аэропортовской трассе в Приморье.

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