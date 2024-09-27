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Posted 27 сентября, 06:42

Published 27 сентября, 06:42

Modified 27 сентября, 06:44

Updated 27 сентября, 06:44

Пожар случился на стройке жилого дома во Владивостоке

Строящийся дом вспыхнул во Владивостоке — видео

27 сентября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney

Пожар случился на стройке жилого дома во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Стройматериалы и электропроводка загорелись на стройплощадке во Владивостоке. Уже через несколько минут на месте были пожарные.

В пятницу днем случился пожар на строительной площадке во Владивостоке.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные. Они обнаружили, что загорелись строительные материалы и электропроводка на первом этаже строящегося жилого здания.

Пожар удалось быстро потушить. В краевом управлении МЧС сообщили, что огонь охватил площадь около 10 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Видео: mchs_vdk.

Причину возгорания уточняют сотрудники МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который уничтожил несколько строений в Фокино.

Мощный пожар уничтожил несколько построек в Фокино в Приморском крае
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