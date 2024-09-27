Строящийся дом вспыхнул во Владивостоке — видео

Posted 27 сентября, 06:42
Published 27 сентября, 06:42
Modified 27 сентября, 06:44
Updated 27 сентября, 06:44
В пятницу днем случился пожар на строительной площадке во Владивостоке.
Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные. Они обнаружили, что загорелись строительные материалы и электропроводка на первом этаже строящегося жилого здания.
Пожар удалось быстро потушить. В краевом управлении МЧС сообщили, что огонь охватил площадь около 10 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
Причину возгорания уточняют сотрудники МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который уничтожил несколько строений в Фокино.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))