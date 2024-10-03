Троих детей спасли из задымленной квартиры во Владивостоке

Posted 3 октября, 03:02
Published 3 октября, 03:02
Modified 3 октября, 03:04
Updated 3 октября, 03:04
Пресс-служба УМЧС по Приморскому краю сообщает, что в 23 часа в многоквартирном доме на Харьковской во Владивостоке случился пожар. Установлено, что загорелись полы и мебель на балконе на втором этаже, дым заполнил подъезд.
Спасатели МЧС России вывели при помощи спасательных устройств трех детей из квартиры на четвертом этаже.
Пожар удалось ликвидировать на площади около 3 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания на балконе устанавливают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задымлении в школе во Владивостоке.
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