Хищница бегала по веранде дома в Приморье — видео

Posted 14 октября, 08:26
Published 14 октября, 08:26
Modified 14 октября, 13:00
Updated 14 октября, 13:00
На выходных в СНТ «Эра» в Кипарисово случился инцидент с дикой кошкой.
Хищница забрела на участок и ходила там, будто в своих владениях. Рысь подкормили и, видимо, она думала остаться.
Местные жители утверждают, что рысь напала на 8-летнего ребенка. О состоянии пострадавшего малыша не сообщали.
В сети появилось видео от местных жителей. Хищная кошка забралась к ним на веранду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили тощего редкого хищника. Он вышел к людям, встретили его на трассе.