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Posted 14 октября, 08:26

Published 14 октября, 08:26

Modified 14 октября, 13:00

Updated 14 октября, 13:00

Хищная «киса» забрела на участок жилого дома в Приморском крае

Хищница бегала по веранде дома в Приморье — видео

14 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI

Хищная «киса» забрела на участок жилого дома в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Кипарисово рысь залезла на участок и бродила по веранде. Местные жители также утверждают, что хищница напала на 8-летнего ребенка.

На выходных в СНТ «Эра» в Кипарисово случился инцидент с дикой кошкой.

Хищница забрела на участок и ходила там, будто в своих владениях. Рысь подкормили и, видимо, она думала остаться.

Местные жители утверждают, что рысь напала на 8-летнего ребенка. О состоянии пострадавшего малыша не сообщали.

Видео: dpscontrol125rus.

В сети появилось видео от местных жителей. Хищная кошка забралась к ним на веранду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили тощего редкого хищника. Он вышел к людям, встретили его на трассе.

Вышел за помощью? — истощенный редкий хищник замечен на трассе в Приморье — видео
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#Общество#Видео#Дети#Приморский край#Кипарисово#Приморье#Происшествия#Рысь#Инцидент#Местные жители
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