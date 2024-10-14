Многоэтажку спасли от огня во Владивостоке

Posted 14 октября, 09:55
Published 14 октября, 09:55
Modified 14 октября, 09:57
Updated 14 октября, 09:57
Спасатели МЧС быстро потушили пожар в многоквартирном здании во Владивостоке.
В понедельник в 17:23 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Стрельникова. Буквально через несколько минут на месте происшествия уже находились спасатели.
Когда пожарные прибыли, из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Огонь удалось успешно потушить, он занял площадь примерно 2 квадратных метров. Сгорели только электрическая плита и вытяжка на кухне.
Пострадавших нет. По информации МЧС, что стало причиной пожара, выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возгорании в жилом доме во Владивостоке.