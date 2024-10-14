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Posted 14 октября, 09:55

Published 14 октября, 09:55

Modified 14 октября, 09:57

Updated 14 октября, 09:57

Многоэтажку спасли от огня во Владивостоке

Многоэтажку спасли от огня во Владивостоке

14 октября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Пожар начался в девятиэтажке на Стрельникова во Владивостоке. Уже через несколько минут на месте были спасатели МЧС.

Спасатели МЧС быстро потушили пожар в многоквартирном здании во Владивостоке.

В понедельник в 17:23 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Стрельникова. Буквально через несколько минут на месте происшествия уже находились спасатели.

Когда пожарные прибыли, из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Огонь удалось успешно потушить, он занял площадь примерно 2 квадратных метров. Сгорели только электрическая плита и вытяжка на кухне.

Пострадавших нет. По информации МЧС, что стало причиной пожара, выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возгорании в жилом доме во Владивостоке.

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