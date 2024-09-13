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Posted 13 сентября, 07:28

Published 13 сентября, 07:28

Modified 13 сентября, 07:30

Updated 13 сентября, 07:30

Дым затянул все: серьезный пожар случился на Русском во Владивостоке

Дым затянул все: серьезный пожар случился на Русском во Владивостоке

13 сентября 2024, 07:28
Фото: overheardfefu
Сюжет
Пожар
Цех металлоконструкций загорелся на Русском острове во Владивостоке. Выгорело около 250 квадратных метров. Дым от пожара затянул всю округу.

13 сентября днем возник пожар в цехе по изготовлению металлических конструкций на Русском острове, сообщают в краевом управлении МЧС России. Очевидцы сообщили о происшествии, и спустя несколько минут на место прибыли пожарные.

Когда спасатели прибыли, помещение было полностью охвачено огнем, из него шел густой черный дым. Площадь повреждений от огня составила примерно 250 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания и ущерб выясняют, следователи и специалисты лаборатории МЧС работают на месте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который случился в одном из автосервисов во Владивостоке.

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