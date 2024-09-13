Дым затянул все: серьезный пожар случился на Русском во Владивостоке

Posted 13 сентября, 07:28
Published 13 сентября, 07:28
Modified 13 сентября, 07:30
Updated 13 сентября, 07:30
13 сентября днем возник пожар в цехе по изготовлению металлических конструкций на Русском острове, сообщают в краевом управлении МЧС России. Очевидцы сообщили о происшествии, и спустя несколько минут на место прибыли пожарные.
Когда спасатели прибыли, помещение было полностью охвачено огнем, из него шел густой черный дым. Площадь повреждений от огня составила примерно 250 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Причины возгорания и ущерб выясняют, следователи и специалисты лаборатории МЧС работают на месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который случился в одном из автосервисов во Владивостоке.