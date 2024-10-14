Не паникуйте и спасайтесь: замглавы Владивостока разъяснил, как вести себя при пожаре

Третье важное правило: все проходы, коридоры, подъезд жилого дома должны быть свободны и не захламлены. Это не место для хранения, не кладовка. Возле дверей квартиры не должно быть ящиков, тряпок и прочего. Если ваши соседи страдают таким «плюшкинизмом», проведите с ними беседу и обратитесь в управляющую компанию. Почему? Да потому что при пожаре в соседней квартире огонь по таким предметам может перебраться в вашу квартиру. Приведите в порядок балконы — это тоже не место складирования всего подряд на всякий случай. Одна непотушенная сигарета, выброшенная с балкона или окна выше, — и ваш балкон уже пылает, как сухая трава.