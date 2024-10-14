Не паникуйте и спасайтесь: замглавы Владивостока разъяснил, как вести себя при пожаре

Posted 14 октября, 07:53
Published 14 октября, 07:53
Modified 14 октября, 07:55
Updated 14 октября, 07:55
Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло рассказал жителям краевого центра о том, как избежать возникновения пожара в лесу или на приусадебном участке, а также — как себя вести, если самое худшее всё же случилось.
Дмитрий Свитайло назвал три основных правила, которые следует помнить и считать обязательными к исполнению — для того, чтобы избежать трагедии.
Первое — состояние электропроводки в квартире (там, где ее видно) должно быть идеальным. Если видны чёрные, обугленные провода или контакты, не надо надеяться на авось, а срочно обратиться к специалисту.
Второе — если вы уходите из дома, выключайте из сети даже те электроприборы, которые находятся в режиме автоматического ожидания — например, телевизоры, компьютеры. Следует помнить: скачок напряжения — и все, техника перегорела, а то и загорелась. Разумеется, и речи не может идти о том, чтобы использовать технику, от которой идёт запах горелой изоляции. Да и оставлять без надзора поставленные на зарядку телефоны или другие устройства (планшеты, электронные книги) тоже не следует. Тут шутки плохи.
— Я бы советовал особое внимание уделить обогревательным приборам, — сказал Дмитрий Свитайло. — Их также нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, всегда надо следить за тем, что бы они были расположены на ровной, негорючей поверхности и вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Третье важное правило: все проходы, коридоры, подъезд жилого дома должны быть свободны и не захламлены. Это не место для хранения, не кладовка. Возле дверей квартиры не должно быть ящиков, тряпок и прочего. Если ваши соседи страдают таким «плюшкинизмом», проведите с ними беседу и обратитесь в управляющую компанию. Почему? Да потому что при пожаре в соседней квартире огонь по таким предметам может перебраться в вашу квартиру. Приведите в порядок балконы — это тоже не место складирования всего подряд на всякий случай. Одна непотушенная сигарета, выброшенная с балкона или окна выше, — и ваш балкон уже пылает, как сухая трава.
— Владельцам частных домов и дачникам необходимо регулярно убирать мусор и косить траву на своих участках. Ни в коем случае нельзя разводить костры или сжигать сухую траву, — подчеркнул Дмитрий Свитайло. — Если дом отапливается печкой, перед началом отопительного сезона ее следует проверить, равно как и дымоход. Нельзя растапливать печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, хранить дрова и уголь на предтопочном листе, перекаливать печь.
Ну, а если пожар всё же случился, отметил замглавы Владивостока, то самое главное — не поддаться панике и помнить, что, как говорил кот Василий в «Кошкином доме» (6+): и ковры ты не спасёшь, и сама ты пропадёшь. При пожаре важнее всего — спасти свою жизнь.
Нужно помнить, что нельзя пользоваться лифтами. Лифт застрянет — и всё.
Не нужно пытаться бежать по лестницам сквозь плотный дым. Не переоценивайте свои возможности. Увидели, что лестница и коридор в дыму — закрыли плотно дверь и вызывайте пожарную охрану по телефонам 101 или 112. Не забудьте сообщить номер квартиры и где именно вы находитесь.
— Как только вы позвонили в пожарную охрану, немедленно уходите в самую дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, — подчеркнул Дмитрий Свитайло. — Обязательно закройте все окна, исключив таким образом поток воздуха и образование тяги, которая иначе будет как пылесос втягивать в вашу квартиру дым и огонь. Оставшись в комнате у закрытого окна, ожидайте помощи. Надо понимать, что время прибытия пожарных в среднем по городу составляет до 10 минут, плюс надо время на развертывание. Нужно быть готовыми ждать и не паниковать. Главное, чтобы о вас знали, тогда к вам на спасение обязательно направят звено пожарных.
Также Дмитрий Свитайло напомнил, что пожар пугает до смерти даже взрослых, а уж что говорить о детях! Поэтому — не оставляйте детей без присмотра.
Если вы увидели, что где-то разгорается пожар, немедленно звоните по телефонам 101 или 112 и сообщайте о возгорании. Не надо надеяться, что кто-то уже это сделал, или стесняться, что ваш звонок будет лишним.
Помните, при пожаре двери здания должны работать только на выход. В дым заходят только пожарные в специальных защитных средствах.
Особое внимание Дмитрий Свитайло уделил правилам пожарной безопасности на природе, на приусадебных участках. Он напомнил, что палы — страшная вещь, они разгораются в огромные лесные пожары, ущерб от которых очень велик. Поэтому ни в коем случае не стоит поджигать сухую траву или жечь костры.
— Во время отдыха на природе не разводите костры, не оставляйте в лесу стеклянные бутылки и осколки стекла, не сжигайте мусор в лесу и не бросайте на землю горящие спички и окурки, — напомнил Дмитрий Свитайло, подчеркнув, что соблюдение правил пожарной безопасности может сохранить многие жизни и имущество.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какой мощный пожар полыхал в пригороде Владивостока.