vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 07:53

Published 14 октября, 07:53

Modified 14 октября, 07:55

Updated 14 октября, 07:55

Жителям Владивостока дали советы, как правильно вести себя на пожаре

Не паникуйте и спасайтесь: замглавы Владивостока разъяснил, как вести себя при пожаре

14 октября 2024, 07:53
Фото: 1MI. Изображение Midjourney

Жителям Владивостока дали советы, как правильно вести себя на пожаре

Сюжет
Наш Город
Октябрь в Приморском крае и во Владивостоке, как правило, месяц сухой и достаточно тёплый. Горожане пользуются этим, чтобы в выходные отправиться в лес или закончить все работы на дачах. Но сухая и тёплая погода — самая пожароопасная. И здесь нужно быть осторожным.

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло рассказал жителям краевого центра о том, как избежать возникновения пожара в лесу или на приусадебном участке, а также — как себя вести, если самое худшее всё же случилось.

Дмитрий Свитайло назвал три основных правила, которые следует помнить и считать обязательными к исполнению — для того, чтобы избежать трагедии.

Первое — состояние электропроводки в квартире (там, где ее видно) должно быть идеальным. Если видны чёрные, обугленные провода или контакты, не надо надеяться на авось, а срочно обратиться к специалисту.

Второе — если вы уходите из дома, выключайте из сети даже те электроприборы, которые находятся в режиме автоматического ожидания — например, телевизоры, компьютеры. Следует помнить: скачок напряжения — и все, техника перегорела, а то и загорелась. Разумеется, и речи не может идти о том, чтобы использовать технику, от которой идёт запах горелой изоляции. Да и оставлять без надзора поставленные на зарядку телефоны или другие устройства (планшеты, электронные книги) тоже не следует. Тут шутки плохи.

— Я бы советовал особое внимание уделить обогревательным приборам, — сказал Дмитрий Свитайло. — Их также нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, всегда надо следить за тем, что бы они были расположены на ровной, негорючей поверхности и вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Третье важное правило: все проходы, коридоры, подъезд жилого дома должны быть свободны и не захламлены. Это не место для хранения, не кладовка. Возле дверей квартиры не должно быть ящиков, тряпок и прочего. Если ваши соседи страдают таким «плюшкинизмом», проведите с ними беседу и обратитесь в управляющую компанию. Почему? Да потому что при пожаре в соседней квартире огонь по таким предметам может перебраться в вашу квартиру. Приведите в порядок балконы — это тоже не место складирования всего подряд на всякий случай. Одна непотушенная сигарета, выброшенная с балкона или окна выше, — и ваш балкон уже пылает, как сухая трава.

— Владельцам частных домов и дачникам необходимо регулярно убирать мусор и косить траву на своих участках. Ни в коем случае нельзя разводить костры или сжигать сухую траву, — подчеркнул Дмитрий Свитайло. — Если дом отапливается печкой, перед началом отопительного сезона ее следует проверить, равно как и дымоход. Нельзя растапливать печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, хранить дрова и уголь на предтопочном листе, перекаливать печь.

Ну, а если пожар всё же случился, отметил замглавы Владивостока, то самое главное — не поддаться панике и помнить, что, как говорил кот Василий в «Кошкином доме» (6+): и ковры ты не спасёшь, и сама ты пропадёшь. При пожаре важнее всего — спасти свою жизнь.

Нужно помнить, что нельзя пользоваться лифтами. Лифт застрянет — и всё.

Не нужно пытаться бежать по лестницам сквозь плотный дым. Не переоценивайте свои возможности. Увидели, что лестница и коридор в дыму — закрыли плотно дверь и вызывайте пожарную охрану по телефонам 101 или 112. Не забудьте сообщить номер квартиры и где именно вы находитесь.

— Как только вы позвонили в пожарную охрану, немедленно уходите в самую дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, — подчеркнул Дмитрий Свитайло. — Обязательно закройте все окна, исключив таким образом поток воздуха и образование тяги, которая иначе будет как пылесос втягивать в вашу квартиру дым и огонь. Оставшись в комнате у закрытого окна, ожидайте помощи. Надо понимать, что время прибытия пожарных в среднем по городу составляет до 10 минут, плюс надо время на развертывание. Нужно быть готовыми ждать и не паниковать. Главное, чтобы о вас знали, тогда к вам на спасение обязательно направят звено пожарных.

Также Дмитрий Свитайло напомнил, что пожар пугает до смерти даже взрослых, а уж что говорить о детях! Поэтому — не оставляйте детей без присмотра.

Если вы увидели, что где-то разгорается пожар, немедленно звоните по телефонам 101 или 112 и сообщайте о возгорании. Не надо надеяться, что кто-то уже это сделал, или стесняться, что ваш звонок будет лишним.

Помните, при пожаре двери здания должны работать только на выход. В дым заходят только пожарные в специальных защитных средствах.

Особое внимание Дмитрий Свитайло уделил правилам пожарной безопасности на природе, на приусадебных участках. Он напомнил, что палы — страшная вещь, они разгораются в огромные лесные пожары, ущерб от которых очень велик. Поэтому ни в коем случае не стоит поджигать сухую траву или жечь костры.

— Во время отдыха на природе не разводите костры, не оставляйте в лесу стеклянные бутылки и осколки стекла, не сжигайте мусор в лесу и не бросайте на землю горящие спички и окурки, — напомнил Дмитрий Свитайло, подчеркнув, что соблюдение правил пожарной безопасности может сохранить многие жизни и имущество.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какой мощный пожар полыхал в пригороде Владивостока.

«Я думал, самолет упал»: мощный пожар разгорелся в Приморье — фото
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Пожары#Приморский край#Наш Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика