Семьей возродимся: традиционные ценности станут надежной опорой для жителей Приморья

— Сегодня мы наблюдаем подмену понятий, потому что гражданский брак — это именно зарегистрированный, признанный государством официальный брак. А так, это просто сожительство — это люди просто вместе на какое-то время сошлись, могут много лет прожить, детей родить. Но с официальным браком есть разница. В таком сожительстве надеяться на супер моральную ответственность супругов в какой-то критической ситуации, наверное, очень идеалистическое представление. То есть, если что-то не так пойдет, если дойдет до разрыва отношений, возникнет ситуация с наследством, с получением алиментов на детей, с разделом имущества, которое нажито за годы жизни, то в случае сожительства чаще всего страдает женская сторона. Женщине здесь ничего не гарантировано. То есть в целом семья, которая не имеет узаконенного статуса — гражданскую регистрацию в ЗАГСе, а для верующих людей еще и браковенчания, нет вот этих взаимных обязательств друг перед другом.