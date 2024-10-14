Семьей возродимся: традиционные ценности станут надежной опорой для жителей Приморья

Posted 14 октября, 01:21
Published 14 октября, 01:21
Modified 14 октября, 01:23
Updated 14 октября, 01:23
— Владыка Иннокентий, сегодня много говорят о семейных ценностях, которые во всем мире претерпевают некие изменения, не самые хорошие. Скажите, какое значение семейные ценности имеют для нашего общества российского, какие это ценности?
— В православии, для верующих людей семья — это святое дело. Мы стремимся быть в единении с Богом, и когда мы проецируем в наших человеческих, семейных отношениях вот эти связи между человеком и Богом, то в ряде случаев называем семью малой церковью. Потому что в этих человеческих отношениях особым образом связываются супруги, их дети и любовь к Богу.
Если говорить о ценностях, то на первом месте я бы выделил ценность любви, потому что без этого и семьи не может быть настоящей. За любовью следует верность. За верностью, наверное, нужно назвать терпение и умение прощать друг друга — это поможет семьям пережить трудные периоды, когда в семьях умеют терпеть и прощать друг друга. Потом нужно говорить о жертвенности, потому что в семье, где дети, приходится в какой-то ситуации от чего-то отказываться, в чем-то уступать. Поэтому жертвенность — особенное состояние. Из ценностей я бы еще назвал уважение — не только друг к другу, но еще и к почтенному возрасту, к старшему поколению. В настоящей семье происходит привитие такого уважения к людям умудренных жизненным опытом.
— Но наше молодое поколение буквально накрыла пропаганда совсем иных ценностей, в том числе со стороны западных стран. Как сделать, чтобы у детей складывалось понимание настоящей семьи, как их оградить от этой западной пропаганды?
— Вы сейчас затронули очень больную тему — пропаганды антиценностей. Надо признать, она идет массово, и все кто обеспокоен будущим института семьи, они все это видят. И в этом задействованы не только идеологические институты за пределами нашей страны. Сторонники этих идей есть и в России. Нужно понимать, что эти идеи обслуживают еще и коммерческие структуры, потому что они имеют здесь прямой интерес — популяризация определенного образа жизни, где на первом месте потребление — живи ради себя самого, одним днем.
Вот эти идеи очень активно навязываются особенно молодым людям, находящимся в детородном возрасте, через разного рода интернет платформы. И это происходит массово. Результатом уже стало такое явление, как принцип «чайлдфри», когда молодые люди отказываются от рождения детей, живут для себя. И их становится все больше, я бы сказал, что процент уже пугает.
— И как противостоять этому?
— Здесь, на мой взгляд, нужен такой комплекс мер по демонстрации противоположных ценностей, молодежи нужно показать другую сторону — семья и дети это радость, ребенок — это наследие Божие, семья — это благословение для человека. Нужна такая активная просветительская работа по сохранению семейных ценностей. И для этого надо использовать все имеющиеся средства, включая современные технологии. И делать это нужно начинать уже со школы. Вот, кстати, сейчас в минопросвещения принято, что уже с этого года в школах страны появится или точнее возродится, в советское время такой предмет был, семьеведение.
Конечно, большое количество молодых людей уже определились в своих ценностных установках, и за один день, и даже год, невозможно их переубедить. Поэтому важнее сейчас обратить внимание на школьников, на подростков, чтобы их учить тому, что такое семья, насколько она важна, какое значение для человека имеет рождение детей.
— Как считаете, что человеку семья дает? Сейчас же распространены, как их называют, гражданские браки, вроде и дети в них рождаются, люди живут годами, но в брак не вступают. Вот в чем разница?
— Сегодня мы наблюдаем подмену понятий, потому что гражданский брак — это именно зарегистрированный, признанный государством официальный брак. А так, это просто сожительство — это люди просто вместе на какое-то время сошлись, могут много лет прожить, детей родить. Но с официальным браком есть разница. В таком сожительстве надеяться на супер моральную ответственность супругов в какой-то критической ситуации, наверное, очень идеалистическое представление. То есть, если что-то не так пойдет, если дойдет до разрыва отношений, возникнет ситуация с наследством, с получением алиментов на детей, с разделом имущества, которое нажито за годы жизни, то в случае сожительства чаще всего страдает женская сторона. Женщине здесь ничего не гарантировано. То есть в целом семья, которая не имеет узаконенного статуса — гражданскую регистрацию в ЗАГСе, а для верующих людей еще и браковенчания, нет вот этих взаимных обязательств друг перед другом.
— Рождение детей очень важная тема. Часто сегодня люди боятся перемен в стране, вечно копят на детей, то квартиры нет, то зарплата маленькая, и все оттягивают этот счастливый момент появления малыша. Что Вы можете таким супругам сказать?
— Дети — это благословение Божье, наследие Господне. В древних цивилизациях отсутствие детей в семье считалось наказанием, если не прямым проклятьем. Из библейской истории можно вспомнить родителей Пресвятой Богородицы — святых Иоакима и Анну, до глубокой старости они оставались бездетной парой, и от этого испытывали моральные поношения от своих соплеменников, и долго надеялись, что все-таки Бог пошлет им ребенка. И он послал, этой девочкой оказалась Дева Мария — Пресвятая Богородица.
— Ну, то есть рождение детей и есть смысл создания самой семьи?
— Да. Вот, нужно понимать, что сознательный отказ на какое-то время от рождения детей, он лишает смысла семейной жизни как таковой. Рождение детей — это одна из главных целей семьи. А материальные проблемы могут в течение определенного времени сопровождать жизнь человека. И можно в тоге оказаться за пределами возраста, когда уже не то, чтобы страшно, а где-то уже и невозможно завести ребенка. И что тогда? А тогда человек, как правило, понимает, что все материальное не имеет уже такого значения. Можно быть с квартирой, машиной и работой, но быть глубоко несчастным человеком, потому что нет семьи, нет любимого человека рядом, нет твоего продолжения — детей.
Кстати, многие из нас охвачены духом эгоизма, и вот такой отказ от рождения детей — это не что иное, как его проявление. Здесь нужно уже человеку, отказывающемуся от детей, посмотреть на состояние своей души — какие ценности там внутри. А вот, как раз, дети, когда они появляются, помогают нам воспитывать нашу душу — в добром, хорошем, светлом, чистом.
— Вот, такой же вопрос и по возрастным женщинам, которым и здоровье еще позволяет ребеночка родить, но страхи заставляют от этого отказаться. Что бы вы таким женщинам сказали? Родить в возрасте 40-45 или даже 50 лет им страшно — за будущее малыша, за то, что вырастить и воспитать здоровья и сил не хватит.
— Здесь нужно разбираться со страхами. Что там со здоровьем, реально или нереально выносить ребенка. Возможно, врачи скажут, что по здоровью не следует рожать. Если же страхи связаны с тем, что поднимать этого ребенка будет некому, если что случится, тогда я бы такому человеку напомнил, как много в истории примеров, когда великие люди рождались у возрастных родителей. И много случаев, когда рождение малыша, наоборот придает человеку сил, стимула. Так в жизни и происходит, человек, жертвующий чем-то ради другого, он приобретает больше для себя — духовного, нравственного.
И те меры поддержки, которые заявляются нашим государством для семей с детьми, многодетным, должны касаться вообще всех семей. Не только малоимущих, а вообще все семьи надо поддерживать. И подвижки в этом направлении уже есть. И думаю, что семьи, которые в глубоком возрасте рожают детей, они тоже найдут такую поддержку, в том числе, и с точки зрения материального обеспечения.
— С точки зрения церкви, православия, аборт это смертный грех. Сегодня процент прерывания беременности очень высок. В России идет волна обсуждений на тему запрета абортов. Как Вы думаете, помогут ли запреты?
— Русская православная церковь в лице патриарха Московского и всея Руси Кирилла на протяжении последних нескольких лет говорит о том, нужно, как минимум, прекратить практику совершения абортов в частных клиниках. Чтобы заботой о репродуктивном здоровье женщин занимались клиники государственные, в которых может быть создана соответствующая среда, атмосфера, где женщин не будут понуждать к совершению аборта, где женщинам будут давать возможность много раз подумать, прежде чем, давать согласие на проведение этой медицинской процедуры. Это наша принципиальная позиция церковная. И уже есть определенные подвижки, в ряде регионов, включая наш Приморский край, приняты определенные решения.
— Как думаете, они будут эффективными?
— Меры эти, они, конечно, начальные, сами по себе они не дадут нам каких-то больших статистических показателей. Перечь мер должен расширяться, они должны быть тесно и комплексно связаны с мерами просветительского характера, включая вот то самое семейное образование, начиная с детского сада и далее в школе. Это и меры поддержки семей, стимулирование самой идеи многодетности. Сам по себе запрет, такой грубый подход, не приведет к тому результату, который мы бы хотели иметь. Учитывая, что в нашей стране очень высокая потребность в рождении детей, поэтому все нужно делать в комплексе. И тогда через какое-то время можно надеяться на то, что у нас будет больше создаваться полноценных семей и рождаться детей.
— Депутаты Заксобрания Приморья на днях приняли закон о привлечении к ответственности за призывы к абортам. Как думаете, повлияет ли это на общую статистику абортов? Снизит количество таких операций?
— Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир не так давно выступал на конференции, посвященной семейным ценностям, где он, в том числе, обозначил свое предложение к законодателям — нужно запретить понуждать женщин к совершению абортов. Наше отношение к этому решению Закосбрания Приморья приветственное. Мы очень рады тому, что краевой парламент пошел на такой шаг. Но, повторюсь, что это только одна из перечня задач, нужно, конечно, думать о комплексе. Давайте шире смотреть, давайте воспитывать молодежь, популяризировать семейные ценности.
Конечно, этот закон о штрафах не даст такого эффекта, не повысит резко рождаемость. Но он будет иметь другой результат — люди постепенно будут задумываться и изменится к этому само отношение.
— Сколько детей, вы считаете, должно быть в каждой семье?
— Многодетность в российском законодательстве начинается с трёх, наверное, исходя из ситуации в стране, нам надо ориентироваться на это количество детей в семье. Цифра эта священная, Бог любит троицу, говорят в народе, давайте будем об этом думать и к этому стремиться.
В целом нужно понимать, что для нас — людей живущих на российской земле, семья и семейные ценности есть особенная забота. Наш народ он вырос на основе, в том числе, многодетности. В историческом прошлом так оно происходило, многие семьи были многодетными, и никакие неурядицы жизни не мешали создавать большие семьи. И с точки зрения государства это позволяло расширять территории, населять ее народом, защищать свою страну. Все это вместе связано, поэтому для нас семья — это святое дело.