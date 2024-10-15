Машина вспыхнула прямо на ходу практически в самом центре Владивостока — видео

Posted 15 октября, 02:33
Published 15 октября, 02:33
Modified 15 октября, 02:35
Updated 15 октября, 02:35
Машина загорелась на Гоголя во Владивостоке. Автомобиль вспыхнул прямо на ходу, рассказали очевидцы.
Горящий авто стоит в одной из полос, мимо проезжают другие участники движения.
В сети появилось видео с места происшествия.
Причина возгорания неизвестна. О пострадавших не сообщали. Хозяйки авто на кадрах не видно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в жилом доме во Владивостоке, который случился вечером в понедельник.