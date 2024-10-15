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Posted 15 октября, 02:33

Published 15 октября, 02:33

Modified 15 октября, 02:35

Updated 15 октября, 02:35

Автомобиль загорелся на проезжей части во Владивостоке

Машина вспыхнула прямо на ходу практически в самом центре Владивостока — видео

15 октября 2024, 02:33
Фото: Изображение Midjourney

Автомобиль загорелся на проезжей части во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Автомобиль девушки загорелся на улице Гоголя во Владивостоке. Машина вспыхнула прямо во время движения.

Машина загорелась на Гоголя во Владивостоке. Автомобиль вспыхнул прямо на ходу, рассказали очевидцы.

Горящий авто стоит в одной из полос, мимо проезжают другие участники движения.

В сети появилось видео с места происшествия.

Видео: svodka25.

Причина возгорания неизвестна. О пострадавших не сообщали. Хозяйки авто на кадрах не видно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в жилом доме во Владивостоке, который случился вечером в понедельник.

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