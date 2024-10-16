Депутат предлагает наградить экипаж судна за спасение путешественника в Охотском море

Posted 16 октября, 06:18
Published 16 октября, 06:18
Modified 16 октября, 06:20
Updated 16 октября, 06:20
Депутат подчеркнул героизм и преданность делу, которые продемонстрировали члены экипажа «Ангела». По его мнению, отважные моряки достойны самой высокой награды за свой подвиг и проявленное мужество, пишет Life.ru
Девятого августа Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племянник вышли на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае, планируя добраться до Сахалина. Однако после поломки мотора судно унесло в открытое море.
Спустя 67 дней, 14 октября, рыбаки обнаружили катамаран с единственным выжившим Пичугиным и телами погибших родственников в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края, в почти тысяче километров от предполагаемого маршрута. За время дрейфа мужчина потерял около 50 килограммов веса.
По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведется комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что известный путешественник считает историю со спасением в Охотском море несколько странной.