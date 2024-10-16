Депутат предлагает наградить экипаж судна за спасение путешественника в Охотском море

Сюжет Уголовное дело

Сергей Каргинов, первый зампред Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, обратился к региональным властям с инициативой о награждении экипажа судна «Ангел». Моряки спасли Михаила Пичугина, который провел более двух месяцев в дрейфе в Охотском море.