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Posted 16 октября, 06:18

Published 16 октября, 06:18

Modified 16 октября, 06:20

Updated 16 октября, 06:20

Депутат предлагает наградить экипаж судна за спасение путешественника в Охотском море

Депутат предлагает наградить экипаж судна за спасение путешественника в Охотском море

16 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Сергей Каргинов, первый зампред Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, обратился к региональным властям с инициативой о награждении экипажа судна «Ангел». Моряки спасли Михаила Пичугина, который провел более двух месяцев в дрейфе в Охотском море.

Депутат подчеркнул героизм и преданность делу, которые продемонстрировали члены экипажа «Ангела». По его мнению, отважные моряки достойны самой высокой награды за свой подвиг и проявленное мужество, пишет Life.ru

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Девятого августа Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племянник вышли на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае, планируя добраться до Сахалина. Однако после поломки мотора судно унесло в открытое море.

Спустя 67 дней, 14 октября, рыбаки обнаружили катамаран с единственным выжившим Пичугиным и телами погибших родственников в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края, в почти тысяче километров от предполагаемого маршрута. За время дрейфа мужчина потерял около 50 килограммов веса.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведется комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.

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Ранее «Восток-Медиа» писало, что известный путешественник считает историю со спасением в Охотском море несколько странной.

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