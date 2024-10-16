Загадки спасения в Охотском море: мнение опытного путешественника

Ольховский назвал странным тот факт, что катамаран оказался у берегов Камчатки. По его словам, в Охотском море преобладает северо-западный ветер, который должен был препятствовать движению судна в этом направлении. Кроме того, течение в данном районе имеет приливно-отливный характер, меняя направление каждые четыре часа.