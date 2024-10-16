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Posted 16 октября, 05:23

Published 16 октября, 05:23

Modified 16 октября, 05:25

Updated 16 октября, 05:25

Путешественник назвал странным маршрут спасенного в Охотском море

Загадки спасения в Охотском море: мнение опытного путешественника

16 октября 2024, 05:23
Фото: 1MI

Путешественник назвал странным маршрут спасенного в Охотском море

Сюжет
Уголовное дело
Известный дальневосточный путешественник Игорь Ольховский высказал сомнения относительно обстоятельств спасения Михаила Пичугина, дрейфовавшего на катамаране в Охотском море более двух месяцев.

По мнению Ольховского, главной ошибкой Пичугиных было отсутствие спутникового телефона. Эксперт уверен, что наличие такого средства связи позволило бы быстро обнаружить и эвакуировать путешественников, пишет rg.ru.

Путешественник также отметил, что после поломки мотора экипаж катамарана должен был продолжить движение на веслах. Он привел пример из собственного опыта, когда во время экспедиции на Шантарские острова его группа преодолела 750 километров на веслах, несмотря на сильное течение.

Ольховский назвал странным тот факт, что катамаран оказался у берегов Камчатки. По его словам, в Охотском море преобладает северо-западный ветер, который должен был препятствовать движению судна в этом направлении. Кроме того, течение в данном районе имеет приливно-отливный характер, меняя направление каждые четыре часа.

Эксперт также выразил удивление тем, как Пичугину удалось выжить без достаточных запасов еды и воды. По имеющейся информации, на борту было всего 20 литров воды. Ольховский подчеркнул, что даже в разгар лета условия в Охотском море остаются крайне суровыми.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что 14 октября рыболовецкое судно обнаружило катамаран с Михаилом Пичугиным в 20 километрах от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Двое других членов экипажа, включая 15-летнего подростка, погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на водном транспорте.

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