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Posted 16 октября, 04:05

Published 16 октября, 04:05

Modified 16 октября, 04:30

Updated 16 октября, 04:30

От чудесного спасения к уголовному делу: что ждет выжившего в Охотском море?

От чудесного спасения к уголовному делу: что ждет выжившего в Охотском море?

16 октября 2024, 04:05
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Михаил Пичугин, выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море, может оказаться под следствием. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

9 августа Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправились на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалина. После поломки мотора и потери якоря судно унесло в открытое море. Брат и племянник Пичугина погибли.

14 октября катамаран с выжившим Пичугиным и телами погибших обнаружили рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Мужчину доставили в больницу Магадана в тяжелом состоянии с признаками сильного истощения и обезвоживания.

Следователи проводят первоначальный осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и проверяют изъятое маломерное судно. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия и установлено, были ли на борту необходимые средства безопасности и связи.

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Пока неизвестно, кому именно может быть предъявлено обвинение. Максимальное наказание по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что произошедшую ситуацию прокомментировали бывшая жена и товарищ выжившего. 

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