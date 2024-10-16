От чудесного спасения к уголовному делу: что ждет выжившего в Охотском море?

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Пока неизвестно, кому именно может быть предъявлено обвинение. Максимальное наказание по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.