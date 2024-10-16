От чудесного спасения к уголовному делу: что ждет выжившего в Охотском море?

Posted 16 октября, 04:05
Published 16 октября, 04:05
Modified 16 октября, 04:30
Updated 16 октября, 04:30
9 августа Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправились на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалина. После поломки мотора и потери якоря судно унесло в открытое море. Брат и племянник Пичугина погибли.
14 октября катамаран с выжившим Пичугиным и телами погибших обнаружили рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Мужчину доставили в больницу Магадана в тяжелом состоянии с признаками сильного истощения и обезвоживания.
Следователи проводят первоначальный осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и проверяют изъятое маломерное судно. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия и установлено, были ли на борту необходимые средства безопасности и связи.
Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Пока неизвестно, кому именно может быть предъявлено обвинение. Максимальное наказание по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что произошедшую ситуацию прокомментировали бывшая жена и товарищ выжившего.