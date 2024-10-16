Из аномальной жары в жуткий холод: «дубак» внезапно нагрянул во Владивосток — фото

Posted 15 октября, 23:43
Published 15 октября, 23:43
Modified 15 октября, 23:45
Updated 15 октября, 23:45
Погодная «эйфория» во Владивостоке длилась недолго. Акция в виде почти двадцатиградусной жары порадовала горожан всего лишь один день. Затем октябрь, судя по всему, решился на уверенный шаг в сторону зимы.
Утром жители дальневосточной столицы почувствовали резкий перепад температур. В шесть утра, по данным новых медиа, на улице было +3,5 °C, а в девять часов воздух прогрелся всего до +4°C. Погода напоминает о приближении холодов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда жителям региона ждать «лютых» температур. Ведь совсем скоро в крае термометры могут показать -15 °C.