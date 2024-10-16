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Posted 15 октября, 23:43

Published 15 октября, 23:43

Modified 15 октября, 23:45

Updated 15 октября, 23:45

Резкое похолодание зафиксировано во Владивостоке.

Из аномальной жары в жуткий холод: «дубак» внезапно нагрянул во Владивосток — фото

15 октября 2024, 23:43
Фото: vostokmedia.com

Резкое похолодание зафиксировано во Владивостоке.

Сюжет
Погода
Нежданного-негаданно во Владивосток пришла аномальная жара. Но, как говорится, недолго музыка играла. Неожиданное похолодание сменило теплую погоду.

Погодная «эйфория» во Владивостоке длилась недолго. Акция в виде почти двадцатиградусной жары порадовала горожан всего лишь один день. Затем октябрь, судя по всему, решился на уверенный шаг в сторону зимы.

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Утром жители дальневосточной столицы почувствовали резкий перепад температур. В шесть утра, по данным новых медиа, на улице было +3,5 °C, а в девять часов воздух прогрелся всего до +4°C. Погода напоминает о приближении холодов.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда жителям региона ждать «лютых» температур. Ведь совсем скоро в крае термометры могут показать -15 °C.

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