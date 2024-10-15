-15 градусов по Цельсию: «лютые» морозы ударят по Приморскому краю — когда?

Главный синоптик региона Борис Кубай заявил, что населению природа нанесет удар, в виде резких похолоданий, уже на текущей неделе. В среду, 16 октября температура воздуха понизится на 6 — 8 градусов. А на выходных столбики термометров упадут нижет еще на 10 — 15 градусов. В северных районах ожидаются «лютые» морозы, — -15 градусов.