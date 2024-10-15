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Posted 15 октября, 04:30

Published 15 октября, 04:30

Modified 15 октября, 04:32

Updated 15 октября, 04:32

Две волны резкого похолодания ожидается в Приморье

-15 градусов по Цельсию: «лютые» морозы ударят по Приморскому краю — когда?

15 октября 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney

Две волны резкого похолодания ожидается в Приморье

Сюжет
Погода
Зимние температуры резко нагрянут в Приморский край уже в ближайшее время. Первую порцию холодов жители региона ощутят уже в ближайшие часы.

Главный синоптик региона Борис Кубай заявил, что населению природа нанесет удар, в виде резких похолоданий, уже на текущей неделе. В среду, 16 октября температура воздуха понизится на 6 — 8 градусов. А на выходных столбики термометров упадут нижет еще на 10 — 15 градусов. В северных районах ожидаются «лютые» морозы, — -15 градусов.

Специалист также отметил, что такие скачки лишь придадут курс на постепенное выхолаживание в дальнейшем.

«Эти похолодания будут носить кратковременный характер, поскольку за волнами холода последуют волны относительного тепла, но все же общий температурный тренд будет направлен в сторону дальнейшего понижения. Готовимся к зиме», — добавил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег выпадет в Приморье совсем скоро. На севере атмосфера Нового года станет чуть ближе.

Ждем первый снег: жуткий холод и сильные ветра надвигаются на Приморье
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