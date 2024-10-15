-15 градусов по Цельсию: «лютые» морозы ударят по Приморскому краю — когда?

Posted 15 октября, 04:30
Published 15 октября, 04:30
Modified 15 октября, 04:32
Updated 15 октября, 04:32
Главный синоптик региона Борис Кубай заявил, что населению природа нанесет удар, в виде резких похолоданий, уже на текущей неделе. В среду, 16 октября температура воздуха понизится на 6 — 8 градусов. А на выходных столбики термометров упадут нижет еще на 10 — 15 градусов. В северных районах ожидаются «лютые» морозы, — -15 градусов.
Специалист также отметил, что такие скачки лишь придадут курс на постепенное выхолаживание в дальнейшем.
«Эти похолодания будут носить кратковременный характер, поскольку за волнами холода последуют волны относительного тепла, но все же общий температурный тренд будет направлен в сторону дальнейшего понижения. Готовимся к зиме», — добавил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег выпадет в Приморье совсем скоро. На севере атмосфера Нового года станет чуть ближе.