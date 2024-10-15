Появились шокирующие кадры спасения единственного выжившего с судна в Охотском море

Posted 15 октября, 07:09
Published 15 октября, 07:09
Modified 15 октября, 07:11
Updated 15 октября, 07:11
Появилось видео, снятое экипажем траулера, который спас мужчину с потерпевшего крушение судна.
За блюром скрываются тела двоих погибших: отца и его 15-летнего сына. Единственный выживший — Михаил, брат и дядя погибших.
Судно потерпело бедствие после шторма. Связь с путешественниками оборвалась.
Михаил дрейфовал с телами своих погибших близких до того, как его спас экипаж траулера «Ангел» у побережья Камчатки. Когда скончались его брат и племянник, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении единственного выжившего на потерпевшем крушение судне в Охотском море.