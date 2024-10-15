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Posted 15 октября, 07:09

Published 15 октября, 07:09

Modified 15 октября, 07:11

Updated 15 октября, 07:11

Появились шокирующие кадры спасения единственного выжившего с судна в Охотском море

Появились шокирующие кадры спасения единственного выжившего с судна в Охотском море

15 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Сюжет
Трагедия
Мужчину, который 67 дней дрейфовал в море, спасли с потерпевшего крушение судна. Его нашли в открытом море с телами двоих погибших.

Появилось видео, снятое экипажем траулера, который спас мужчину с потерпевшего крушение судна.

Видео: dvtproc.

За блюром скрываются тела двоих погибших: отца и его 15-летнего сына. Единственный выживший — Михаил, брат и дядя погибших.

Судно потерпело бедствие после шторма. Связь с путешественниками оборвалась.

Михаил дрейфовал с телами своих погибших близких до того, как его спас экипаж траулера «Ангел» у побережья Камчатки. Когда скончались его брат и племянник, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении единственного выжившего на потерпевшем крушение судне в Охотском море.

Мужчина 67 дней дрейфовал по морю с телами погибших близких: его спас «Ангел» — видео
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