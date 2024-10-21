Контролируй небо, мы хватаем раненых: приморские воины на СВО спасли бойцов из Чечни

Posted 21 октября, 06:03
Published 21 октября, 06:03
Modified 21 октября, 06:08
Updated 21 октября, 06:08
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале разместил видео, снятое командиром отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым в зоне проведения специальной военной операции, где сражаются сейчас наши земляки.
— Добровольцы из Приморья, входящие в состав 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, сейчас освобождают и зачищают от противника деревню Любимовка в Курской области, — пояснил снятое Олег Кожемяко. — Возвращаясь из боевого выхода, приморцы пришли на помощь соседнему подразделению — бойцам из Чечни.
Приморские воины отдали для эвакуации раненых имевшуюся в подразделении машину Но по дороге в тыл УАЗик был подбит fpv-дроном. Требовалась новая эвакуационная группа. Времени ждать не было и решение надо было принимать моментально.
«Тигры» не мешкали. Рискуя жизнями, они эвакуировали из подбитого УАЗа всех раненых. На всё про всё ушли минуты. И такая оперативность оправдала себя: когда машина с нашими бойцами и ранеными воинами-чеченцами отъезжала от места, подбитый УАЗик был сожжен противником.
— Еще одно подтверждение того, что на фронте нет разделения на чужих и своих среди российского воинского братства. Все братья. Гордимся нашими ребятами! — подытожил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Да! Именно так!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что наши земляки-бойцы СВО получили ключи от квартир во Владивостоке.