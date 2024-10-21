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Posted 21 октября, 06:03

Published 21 октября, 06:03

Modified 21 октября, 06:08

Updated 21 октября, 06:08

Бойцы отряда «Тигр» из Приморского края спасли раненых на СВО

Контролируй небо, мы хватаем раненых: приморские воины на СВО спасли бойцов из Чечни

21 октября 2024, 06:03
Фото: kozhemiakoofficial

Бойцы отряда «Тигр» из Приморского края спасли раненых на СВО

Сюжет
Герои СВО
Лозунг «Своих не бросаем» может показаться пафосным только тем, кто не находится сейчас в зоне проведения СВО. Там же, на поле боя, это не громкие слова — это норма жизни и чистая правда. Доказываемая ежедневно — не словами, а делами.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале разместил видео, снятое командиром отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым в зоне проведения специальной военной операции, где сражаются сейчас наши земляки.

— Добровольцы из Приморья, входящие в состав 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, сейчас освобождают и зачищают от противника деревню Любимовка в Курской области, — пояснил снятое Олег Кожемяко. — Возвращаясь из боевого выхода, приморцы пришли на помощь соседнему подразделению — бойцам из Чечни.

Приморские воины отдали для эвакуации раненых имевшуюся в подразделении машину Но по дороге в тыл УАЗик был подбит fpv-дроном. Требовалась новая эвакуационная группа. Времени ждать не было и решение надо было принимать моментально.

Видео: kozhemiakoofficial.

«Тигры» не мешкали. Рискуя жизнями, они эвакуировали из подбитого УАЗа всех раненых. На всё про всё ушли минуты. И такая оперативность оправдала себя: когда машина с нашими бойцами и ранеными воинами-чеченцами отъезжала от места, подбитый УАЗик был сожжен противником.

— Еще одно подтверждение того, что на фронте нет разделения на чужих и своих среди российского воинского братства. Все братья. Гордимся нашими ребятами! — подытожил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Да! Именно так!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что наши земляки-бойцы СВО получили ключи от квартир во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Видео#Россия#СВО#Приморский край#Герои СВО
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