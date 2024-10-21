Контролируй небо, мы хватаем раненых: приморские воины на СВО спасли бойцов из Чечни

Бойцы отряда «Тигр» из Приморского края спасли раненых на СВО

Сюжет Герои СВО

Лозунг «Своих не бросаем» может показаться пафосным только тем, кто не находится сейчас в зоне проведения СВО. Там же, на поле боя, это не громкие слова — это норма жизни и чистая правда. Доказываемая ежедневно — не словами, а делами.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём официальном telegram-канале разместил видео, снятое командиром отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым в зоне проведения специальной военной операции, где сражаются сейчас наши земляки. — Добровольцы из Приморья, входящие в состав 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, сейчас освобождают и зачищают от противника деревню Любимовка в Курской области, — пояснил снятое Олег Кожемяко. — Возвращаясь из боевого выхода, приморцы пришли на помощь соседнему подразделению — бойцам из Чечни. Приморские воины отдали для эвакуации раненых имевшуюся в подразделении машину Но по дороге в тыл УАЗик был подбит fpv-дроном. Требовалась новая эвакуационная группа. Времени ждать не было и решение надо было принимать моментально. Видео: kozhemiakoofficial . «Тигры» не мешкали. Рискуя жизнями, они эвакуировали из подбитого УАЗа всех раненых. На всё про всё ушли минуты. И такая оперативность оправдала себя: когда машина с нашими бойцами и ранеными воинами-чеченцами отъезжала от места, подбитый УАЗик был сожжен противником. — Еще одно подтверждение того, что на фронте нет разделения на чужих и своих среди российского воинского братства. Все братья. Гордимся нашими ребятами! — подытожил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Да! Именно так! Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что наши земляки-бойцы СВО получили ключи от квартир во Владивостоке. Всегда с войсками, всегда в войсках: поддержать раненых на СВО бойцов готов театр ВВО Узнать подробнее