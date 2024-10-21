«Восточный Порт» создаёт лучшие условия для подрастающего поколения

Поддержка детских садов — одна из целей программы социального развития «Дети», которая призвана подарить малышам счастливое и безопасное детство. В этом году к ее реализации подошли снова очень ответственно. В детскому саду №49 появились новые игрушки, скамейка, уличное игровое оборудование, «растущие» стулья, обновлённая песочница, зона для занятий с мячом. Фонд также помог учреждению приобрести материалы для ремонта. Стараниями портовиков обновилась материально-техническая база и в ДОУ №55 — были закуплены компьютеры, мониторы, мощные пылесосы и водонагреватели. «Восточный Порт» регулярно снабжает дошкольные учреждения канцелярскими товарами, развивающими играми, мягкими игрушками и оборудованием для занятий, а также помогает с организацией ремонта и заменой мебели.