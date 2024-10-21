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Posted 21 октября, 06:07

Published 21 октября, 06:07

Modified 21 октября, 06:09

Updated 21 октября, 06:09

«Восточный Порт» создаёт лучшие условия для подрастающего поколения

«Восточный Порт» создаёт лучшие условия для подрастающего поколения

21 октября 2024, 06:07
Фото: «Восточный Порт»
Сюжет
Дети
Фонд «Восточный Порт» помог подготовить детские сады Врангеля к работе зимой.

За тёплый сезон портовики успели завершить ремонтные работы в отдельных помещениях дошкольных учреждений, преобразить их территории, оснастить системами безопасности и нужным оборудованием.

Благодаря Фонду в садах отремонтированы санитарные помещения. В местах прогулок появились закрытые беседки, в которых теперь можно укрываться от ветра, дождя, снега и наслаждаться игрой.

«Дети в восторге от новых беседок, а воспитатели очень благодарны „Восточному Порту“. Мы и деревья сажали с Портом, и цветы для украшения они нам предоставляли, и в ремонте помогали», — рассказала воспитатель детского сада № 65 Тамара Сайфулина.

Особое внимание «восточники» уделили безопасности маленьких жителей Врангеля. Так, в детском саду № 65 установили противопожарную систему и входные группы контроля с IP-видеокамерами. Позаботились портовики и об условиях хранения продуктов питания для малышей: в помещении склада теперь есть кондиционеры для поддержания нужной температуры.

Ранее в этом же детском саду Порт установил теневые завесы и декоративные ограждения. До этого его воспитанникам подарили гигантский конструктор GigaBloks и развивающие игры, цифровое фортепиано, новую посуду, шкафчики для одежды, мебель для буфетных комнат и пищеблока. В учреждении провели капитальный ремонт и установили новые двери.

Фото: «Восточный Порт»
«По традиции в следующем году Фонд „Восточный Порт“ продолжит помогать дошкольным учреждениям и всем образовательным учреждениям микрорайона. Мы как всегда ставим перед собой задачу сделать Врангель лучше», — отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.
Фото: «Восточный Порт»

Поддержка детских садов — одна из целей программы социального развития «Дети», которая призвана подарить малышам счастливое и безопасное детство. В этом году к ее реализации подошли снова очень ответственно. В детскому саду №49 появились новые игрушки, скамейка, уличное игровое оборудование, «растущие» стулья, обновлённая песочница, зона для занятий с мячом. Фонд также помог учреждению приобрести материалы для ремонта. Стараниями портовиков обновилась материально-техническая база и в ДОУ №55 — были закуплены компьютеры, мониторы, мощные пылесосы и водонагреватели. «Восточный Порт» регулярно снабжает дошкольные учреждения канцелярскими товарами, развивающими играми, мягкими игрушками и оборудованием для занятий, а также помогает с организацией ремонта и заменой мебели.

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