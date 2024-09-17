«Восточный Порт» — на страже безопасности маленьких жителей Врангеля

Posted 17 сентября, 06:28
Published 17 сентября, 06:28
Modified 17 сентября, 06:30
Updated 17 сентября, 06:30
Теперь малышам больше не страшны яркое солнце, дождь, ветер и другие явления погоды. Новое приобретение Фонда сделает пребывание детей на улице комфортным.
По периметру игровых площадок, где ребята любят проводить время, «восточники» также установили яркие ограждения. Теперь маленькие исследователи смогут наслаждаться игрой без забот. Новые ограждения помогут предотвратить травмы, облегчить воспитателям контроль за малышами и ограничить доступ к потенциально опасным зонам.
Портовики регулярно помогают детскому саду №65. Ранее Фонд закупил для воспитанников гигантский конструктор GigaBloks и развивающие игры, цифровое фортепиано, новую посуду, шкафчики для одежды, мебель для буфетных комнат и пищеблока. Благодаря «Восточному Порту» в учреждении провели капитальный ремонт и установили новые современные двери.
«С „Восточным Портом“ мы сотрудничаем с самого основания Фонда. Все эти годы он поддерживает нас, прислушивается к нашим просьбам. Обеспечить безопасность и комфорт детей — наша первоочередная задача, и в этом Порт — наш главный помощник», — отметила и. о. заведующего детского сада № 65 Елена Рубанова.
Цель программы социального развития «Дети» — подарить маленьким жителям Врангеля счастливое и безопасное детство, а их родителям — не тревожиться за малышей. Так, только в этом году Фонд «Восточный Порт» подарил детскому саду №49 новые игрушки, скамейку, уличное игровое оборудование, «растущие» стулья, обновил песочницу, организовал зону для занятий с мячом, помог приобрести материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. Стараниями портовиков в ДОУ №55 появились компьютеры, мониторы, мощные пылесосы и водонагреватели. Портовики регулярно снабжают дошкольные учреждения канцелярскими товарами, развивающими играми, мягкими игрушками и оборудованием для занятий, а также помогают с организацией ремонта и заменой мебели.