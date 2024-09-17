«Восточный Порт» — на страже безопасности маленьких жителей Врангеля

Цель программы социального развития «Дети» — подарить маленьким жителям Врангеля счастливое и безопасное детство, а их родителям — не тревожиться за малышей. Так, только в этом году Фонд «Восточный Порт» подарил детскому саду №49 новые игрушки, скамейку, уличное игровое оборудование, «растущие» стулья, обновил песочницу, организовал зону для занятий с мячом, помог приобрести материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. Стараниями портовиков в ДОУ №55 появились компьютеры, мониторы, мощные пылесосы и водонагреватели. Портовики регулярно снабжают дошкольные учреждения канцелярскими товарами, развивающими играми, мягкими игрушками и оборудованием для занятий, а также помогают с организацией ремонта и заменой мебели.