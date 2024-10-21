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Posted 21 октября, 02:45

Published 21 октября, 02:45

Modified 21 октября, 02:47

Updated 21 октября, 02:47

Бросились прямо под колеса: ученики элитной школы напугали автомобилистов в Приморье

Бросились прямо под колеса: ученики элитной школы напугали автомобилистов в Приморье

21 октября 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Школьники устроили опасные игры во Владивостоке. Они перебегают дорогу прямо перед автомобилями, рискуя жизнью. Такое развлечение придумали себе ученики элитной школы в центре города.

Дети на проезжей части играют в опасные игры с водителями во Владивостоке. Ребята перебегают дорогу прямо перед движущимися автомобилями на Пушкинской. Вместо того, чтобы аккуратно перейти дорогу и придумать безопасные развлечения на свежем воздухе, ребята выбирают рискованные прыжки перед машинами.

Видео: vostokmedia.com.

На участке перед школой отключен светофор, видимо, поэтому ребята бегут сломя голову. Такое опасное поведение детей вызывает серьезные опасения у водителей. Проезжать по Пушкинской стоит особенно внимательно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой ловушка, которая поджидает малышей и их четвероногих друзей в Приморье.

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