Бросились прямо под колеса: ученики элитной школы напугали автомобилистов в Приморье

Дети на проезжей части играют в опасные игры с водителями во Владивостоке. Ребята перебегают дорогу прямо перед движущимися автомобилями на Пушкинской. Вместо того, чтобы аккуратно перейти дорогу и придумать безопасные развлечения на свежем воздухе, ребята выбирают рискованные прыжки перед машинами.