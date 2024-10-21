Бросились прямо под колеса: ученики элитной школы напугали автомобилистов в Приморье

Posted 21 октября, 02:45
Published 21 октября, 02:45
Modified 21 октября, 02:47
Updated 21 октября, 02:47
Дети на проезжей части играют в опасные игры с водителями во Владивостоке. Ребята перебегают дорогу прямо перед движущимися автомобилями на Пушкинской. Вместо того, чтобы аккуратно перейти дорогу и придумать безопасные развлечения на свежем воздухе, ребята выбирают рискованные прыжки перед машинами.
На участке перед школой отключен светофор, видимо, поэтому ребята бегут сломя голову. Такое опасное поведение детей вызывает серьезные опасения у водителей. Проезжать по Пушкинской стоит особенно внимательно.
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