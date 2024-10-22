Дым в центре города: что происходит во Владивостоке? — видео

Posted 22 октября, 05:53
Published 22 октября, 05:53
Modified 22 октября, 05:55
Updated 22 октября, 05:55
Очевидцы сообщают, что в центре дальневосточной столицы, в районе краевого наркологического диспансера, виднеется дым. Обеспокоенные горожане прислали кадры с места событий. Подробности происшествия пока неизвестны.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу регионального МЧС для разъяснения ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на крыше гостиничного комплекса Lotte замечены клубы дыма. Оказалось, что пугающие кадры были сделаны во время запуска отопления в организации.