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Posted 22 октября, 05:53

Published 22 октября, 05:53

Modified 22 октября, 05:55

Updated 22 октября, 05:55

Дым замечен в центре Владивостока

Дым в центре города: что происходит во Владивостоке? — видео

22 октября 2024, 05:53
Фото: vostokmedia.com

Дым замечен в центре Владивостока

Сюжет
Пожар
Внимательные жители Владивостока заметили задымление недалеко от наркологического диспансера. Очевидцы поделились занятными кадрами с места событий.

Очевидцы сообщают, что в центре дальневосточной столицы, в районе краевого наркологического диспансера, виднеется дым. Обеспокоенные горожане прислали кадры с места событий. Подробности происшествия пока неизвестны.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу регионального МЧС для разъяснения ситуации.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на крыше гостиничного комплекса Lotte замечены клубы дыма. Оказалось, что пугающие кадры были сделаны во время запуска отопления в организации.

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