Родители, будьте бдительны: следите за онлайн-активностью своих детей

Posted 22 октября, 02:42
Published 22 октября, 02:42
Modified 22 октября, 02:42
Updated 22 октября, 02:42
В связи с развитием информационных технологий растет количество опасных интернет-игр, вовлекающих детей в суицидальное поведение. Злоумышленники используют закрытые группы в мессенджерах, таких как Telegram, для заманивания несовершеннолетних. Жертвами становятся даже дети из благополучных семей в возрасте 8-11 лет.
Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова советует родителям обращать внимание на то, сколько времени ребенок проводит за телефоном. «Лучше поставить „родительский контроль“", — отмечает эксперт.
Специалисты также рекомендуют следить за любыми изменениями в поведении ребенка. Например, если обычно неряшливая дочь вдруг стала тщательно убирать свою комнату или жизнерадостный сын стал задумчивым и скрытным, это повод насторожиться.
Кризисно-адаптационный центр проводит просветительскую работу среди педагогов, но многое зависит от бдительности родителей. При малейших подозрениях, что ребенок попал под влияние опасных интернет-групп, нужно немедленно обращаться за помощью по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская линия) или (423) 207-70-75 (телефон КАЦ).
Только объединив усилия семьи, школы и общества, можно защитить детей от смертельных игр и преступников в Сети. Специалисты призывают неравнодушных людей не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении детей, даже если речь идет о чужом ребенке. Своевременное обращение может спасти чью-то жизнь и будущее.