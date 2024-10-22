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Posted 22 октября, 02:42

Published 22 октября, 02:42

Modified 22 октября, 02:42

Updated 22 октября, 02:42

Эксперты советуют установить родительский контроль на устройствах детей

Родители, будьте бдительны: следите за онлайн-активностью своих детей

22 октября 2024, 02:42
Фото: 1MI

Эксперты советуют установить родительский контроль на устройствах детей

Сюжет
Дети
Специалисты кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка» во Владивостоке призывают родителей внимательно следить за времяпрепровождением детей в интернете. Они рекомендуют установить родительский контроль на электронных устройствах.

В связи с развитием информационных технологий растет количество опасных интернет-игр, вовлекающих детей в суицидальное поведение. Злоумышленники используют закрытые группы в мессенджерах, таких как Telegram, для заманивания несовершеннолетних. Жертвами становятся даже дети из благополучных семей в возрасте 8-11 лет.

Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова советует родителям обращать внимание на то, сколько времени ребенок проводит за телефоном. «Лучше поставить „родительский контроль“", — отмечает эксперт.

Специалисты также рекомендуют следить за любыми изменениями в поведении ребенка. Например, если обычно неряшливая дочь вдруг стала тщательно убирать свою комнату или жизнерадостный сын стал задумчивым и скрытным, это повод насторожиться.

Кризисно-адаптационный центр проводит просветительскую работу среди педагогов, но многое зависит от бдительности родителей. При малейших подозрениях, что ребенок попал под влияние опасных интернет-групп, нужно немедленно обращаться за помощью по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская линия) или (423) 207-70-75 (телефон КАЦ).

Только объединив усилия семьи, школы и общества, можно защитить детей от смертельных игр и преступников в Сети. Специалисты призывают неравнодушных людей не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении детей, даже если речь идет о чужом ребенке. Своевременное обращение может спасти чью-то жизнь и будущее.

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