Родители, будьте бдительны: следите за онлайн-активностью своих детей

Только объединив усилия семьи, школы и общества, можно защитить детей от смертельных игр и преступников в Сети. Специалисты призывают неравнодушных людей не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении детей, даже если речь идет о чужом ребенке. Своевременное обращение может спасти чью-то жизнь и будущее.