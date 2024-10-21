Предупреждение №1: что циклон принесет 22 и 23 октября в Приморье?

Предупреждение №1 об опасных погодных явлениях объявлено в Приморье, сообщает «Маглипогода». Мощный циклон образуется из тропических воздушных масс прямо в Японском море. Его движению будет содействовать уходящий мощный антициклон. В результате могут образовываться шквалы. Погода в крае будет «интересной», в некоторых местах даже опасной.