Предупреждение №1: что циклон принесет 22 и 23 октября в Приморье?

Posted 21 октября, 05:28
Published 21 октября, 05:28
Modified 21 октября, 05:30
Updated 21 октября, 05:30
На Приморский край надвигается сильный циклон.
Предупреждение №1 об опасных погодных явлениях объявлено в Приморье, сообщает «Маглипогода». Мощный циклон образуется из тропических воздушных масс прямо в Японском море. Его движению будет содействовать уходящий мощный антициклон. В результате могут образовываться шквалы. Погода в крае будет «интересной», в некоторых местах даже опасной.
22 октября вечером на юге Приморского края ожидается значительное ухудшение погоды. Ночью с 22 на 23 октября местами выпадет значительное количество осадков.
23 октября на большей территории Приморья пойдут интенсивные осадки, в ряде мест ожидаются опасные явления. С 24 по 25 октября погоду в Приморском крае будет определять антициклон.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье обрушится серьезная непогода. Выезжать за пределы населенных пунктов может быть очень опасно.