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Posted 21 октября, 05:28

Published 21 октября, 05:28

Modified 21 октября, 05:30

Updated 21 октября, 05:30

Что циклон принесет 22 и 23 октября в Приморье?

Предупреждение №1: что циклон принесет 22 и 23 октября в Приморье?

21 октября 2024, 05:28
Фото: pxhere.com

Что циклон принесет 22 и 23 октября в Приморье?

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидается приближение мощного циклона, который сформируется из тропических воздушных масс в Японском море. Его влияние приведет к серьезному ухудшению погоды 22 и 23 октября.

На Приморский край надвигается сильный циклон.

Предупреждение №1 об опасных погодных явлениях объявлено в Приморье, сообщает «Маглипогода». Мощный циклон образуется из тропических воздушных масс прямо в Японском море. Его движению будет содействовать уходящий мощный антициклон. В результате могут образовываться шквалы. Погода в крае будет «интересной», в некоторых местах даже опасной.

22 октября вечером на юге Приморского края ожидается значительное ухудшение погоды. Ночью с 22 на 23 октября местами выпадет значительное количество осадков.

23 октября на большей территории Приморья пойдут интенсивные осадки, в ряде мест ожидаются опасные явления. С 24 по 25 октября погоду в Приморском крае будет определять антициклон.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье обрушится серьезная непогода. Выезжать за пределы населенных пунктов может быть очень опасно.

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