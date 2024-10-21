Не пытайтесь покинуть Владивосток: это может быть опасно, предупреждают синоптики

По информации министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям края, спасательные, дорожные и коммунальные службы находятся в состоянии готовности. Жителей просят не покидать города без необходимости, избегать рыбалки и мест, где есть шанс попадания под рекламные конструкции, деревья или линии электропередач.