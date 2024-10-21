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Posted 21 октября, 04:12

Published 21 октября, 04:12

Modified 21 октября, 04:40

Updated 21 октября, 04:40

Опасные погодные явления ожидаются в Приморском крае

Не пытайтесь покинуть Владивосток: это может быть опасно, предупреждают синоптики

21 октября 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney

Опасные погодные явления ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Синоптики прогнозируют сильный дождь и усиление ветра в Приморском крае. Реки могут выйти из берегов. Жителей и гостей Приморья просят воздержаться от выхода на турмаршруты и поездок за город.

В середу, 23 октября, в Приморском крае ожидается сильный дождь ночью и днем. Спасательные службы готовятся к непогоде, жителей и гостей региона просят быть предельно осторожными.

По данным краевого управления по гидрометеорологии, интенсивные осадки будут вызваны перемещением активного циклона вдоль побережья Приморья.

«Во Владивостоке и на большей части территории края ожидается сильный дождь от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, иногда очень сильный — до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Местами будет усиление ветра до 15-22 метров в секунду, а на побережье и мысах — до 30 метров в секунду», — сообщили синоптики.

Из-за дождей уровни воды в реках Приморья поднимутся на 10-50 сантиметров, местами до 70 сантиметров.

По информации министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям края, спасательные, дорожные и коммунальные службы находятся в состоянии готовности. Жителей просят не покидать города без необходимости, избегать рыбалки и мест, где есть шанс попадания под рекламные конструкции, деревья или линии электропередач.

В случае аварийных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

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