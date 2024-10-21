Не пытайтесь покинуть Владивосток: это может быть опасно, предупреждают синоптики

Posted 21 октября, 04:12
Published 21 октября, 04:12
Modified 21 октября, 04:40
Updated 21 октября, 04:40
В середу, 23 октября, в Приморском крае ожидается сильный дождь ночью и днем. Спасательные службы готовятся к непогоде, жителей и гостей региона просят быть предельно осторожными.
По данным краевого управления по гидрометеорологии, интенсивные осадки будут вызваны перемещением активного циклона вдоль побережья Приморья.
«Во Владивостоке и на большей части территории края ожидается сильный дождь от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, иногда очень сильный — до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Местами будет усиление ветра до 15-22 метров в секунду, а на побережье и мысах — до 30 метров в секунду», — сообщили синоптики.
Из-за дождей уровни воды в реках Приморья поднимутся на 10-50 сантиметров, местами до 70 сантиметров.
По информации министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям края, спасательные, дорожные и коммунальные службы находятся в состоянии готовности. Жителей просят не покидать города без необходимости, избегать рыбалки и мест, где есть шанс попадания под рекламные конструкции, деревья или линии электропередач.
В случае аварийных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.