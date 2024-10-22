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Posted 22 октября, 06:57

Published 22 октября, 06:57

Modified 22 октября, 06:57

Updated 22 октября, 06:57

Психологи призывают сообщать о подозрительном поведении детей

Спасите жизнь ребенка — не оставайтесь в стороне от чужой беды

22 октября 2024, 06:57
Фото: 1MI

Психологи призывают сообщать о подозрительном поведении детей

Сюжет
Дети
Во Владивостоке специалисты кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка» призывают граждан не оставаться равнодушными к проблемам детей. Любой человек может спасти жизнь ребенка, сообщив о подозрительном поведении.

Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова рассказала редакции «Восток-Медиа» о важности бдительности и неравнодушия окружающих в предотвращении трагедий с детьми. По ее словам, каждый может внести свой вклад в защиту детей от опасностей современного мира.

«Не оставайтесь в стороне, если увидите, что какой-то ребенок ведет себя странно, что соседи избивают своего сына или дочь, что какие-то люди уводят знакомого вам мальчика или девочку — сообщите по телефону доверия», — призывает Анастасия Витальевна.

Эксперт подчеркивает, что такое сообщение может спасти чью-то жизнь, психику и будущее. Особенно это важно в контексте растущей угрозы информационных диверсий против детей, включая опасные интернет-игры и группы в мессенджерах, вовлекающие несовершеннолетних в суицидальное поведение.

Кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» работает круглосуточно, принимая звонки на телефоны доверия. Специалисты готовы оказать помощь не только родителям, но и всем неравнодушным гражданам, заметившим тревожные признаки в поведении детей.

Для сообщения о подозрительных ситуациях или получения консультации можно позвонить на всероссийскую «горячую линию» по номеру 8-800-2000-122 или обратиться напрямую в кризисно-адаптационный центр по телефону (423) 207-70-75.

Анастасия Горохова подчеркивает, что только объединив усилия всего общества, можно эффективно противостоять угрозам психическому здоровью детей и предотвращать трагедии.

«Этим вы спасете чью-то жизнь, чью-то психику, чье-то будущее, наше будущее», — заключает главврач.
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#Новости#Общество#Дети#Безопасность#Владивосток#Горячая линия#Кризисный центр#Приморский край#Психическое здоровье
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