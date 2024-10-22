Спасите жизнь ребенка — не оставайтесь в стороне от чужой беды

Posted 22 октября, 06:57
Published 22 октября, 06:57
Modified 22 октября, 06:57
Updated 22 октября, 06:57
Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова рассказала редакции «Восток-Медиа» о важности бдительности и неравнодушия окружающих в предотвращении трагедий с детьми. По ее словам, каждый может внести свой вклад в защиту детей от опасностей современного мира.
«Не оставайтесь в стороне, если увидите, что какой-то ребенок ведет себя странно, что соседи избивают своего сына или дочь, что какие-то люди уводят знакомого вам мальчика или девочку — сообщите по телефону доверия», — призывает Анастасия Витальевна.
Эксперт подчеркивает, что такое сообщение может спасти чью-то жизнь, психику и будущее. Особенно это важно в контексте растущей угрозы информационных диверсий против детей, включая опасные интернет-игры и группы в мессенджерах, вовлекающие несовершеннолетних в суицидальное поведение.
Кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» работает круглосуточно, принимая звонки на телефоны доверия. Специалисты готовы оказать помощь не только родителям, но и всем неравнодушным гражданам, заметившим тревожные признаки в поведении детей.
Для сообщения о подозрительных ситуациях или получения консультации можно позвонить на всероссийскую «горячую линию» по номеру 8-800-2000-122 или обратиться напрямую в кризисно-адаптационный центр по телефону (423) 207-70-75.
Анастасия Горохова подчеркивает, что только объединив усилия всего общества, можно эффективно противостоять угрозам психическому здоровью детей и предотвращать трагедии.
«Этим вы спасете чью-то жизнь, чью-то психику, чье-то будущее, наше будущее», — заключает главврач.