Спасите жизнь ребенка — не оставайтесь в стороне от чужой беды

Эксперт подчеркивает, что такое сообщение может спасти чью-то жизнь, психику и будущее. Особенно это важно в контексте растущей угрозы информационных диверсий против детей, включая опасные интернет-игры и группы в мессенджерах, вовлекающие несовершеннолетних в суицидальное поведение.